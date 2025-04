Nederlandse topschaatsster openhartig over ingrijpende blessure: 'Onmogelijk om normaal te leven en schaatsen'

Nederlandse schaatsster Esmee Visser heeft veel geduld nodig na de ingrijpende operatie aan haar heup. De voormalig olympisch kampioene kan nog amper bewegen, zo laat ze zien in een update op Instagram.

Visser deelde zo'n twee weken geleden dat ze onder het mes moest nadat ze al jaren in pijn leefde. "Ik heb al meer dan 3,5 jaar een probleem met mijn heup", vertelde ze. "Door een scheur in het kraakbeen was het onmogelijk om normaal te leven en schaatsen. Ik had veel pijn de afgelopen jaren."

Met een ingrijpende operatie moest het kraakbeen in haar heup hersteld worden. De ingreep is geslaagd, maar de revalidatie gaat lang duren, zo blijkt uit een update van de schaatsster op Instagram. Na de eerste twee weken brengt ze nog steeds veel tijd zittend en liggend door en verplaatst ze zich met krukken, zo is te zien op foto's.

Uit het onderschrift blijkt dat ze veel 'geduld' moet hebben maar wel 'gemotiveerd' is om hard te werken om beter te worden. Dat doet ze door 'minimale oefeningen', en veel slapen.

Terugkeer aan de top

Visser kwam afgelopen schaatsseizoen alleen in actie op het NK allround. Daar werd ze zestiende. Ze beleefde de beste jaren in haar carrière van 2018 tot en met 2020 en won zelfs goud op de Winterspelen van Pyeongchang op de 5000 meter. Het is de vraag of ze ooit weer mee zal kunnen doen met de top.

Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat het een lastig verhaal wordt voor Visser. Dat zeiden ze in de Sportnieuws.nl-podcast. "Als hobbyist misschien", denkt Van As. Haar voormalig teamgenote heeft weinig vertrouwen in een terugkeer tussen de beste rijdsters: "Ik kan me niet voorstellen dat ze weer in de top mee gaat doen."

Trauma

Het schaatsen op het allerhoogste niveau vroeg veel van haar lichaam en geest, zo vertelde ze eerder. Na het olympisch kampioenschap legde ze de lat te hoog voor zichzelf. "Ik heb daar een trauma door opgelopen", vervolgt de schaatskampioene. Ze stond nooit meer zo onbevangen op het ijs als voor de Winterspelen van 2018. Door haar perfectionisme beleefde Visser geen plezier meer.