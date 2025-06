De wielersport zit vol met verhalen. Elk jaar overbruggen topwielrenner tienduizenden kilometers. Niki Terpstra deed dat ook jarenlang. De oud-winnaar (41) van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen gaat nog steeds dolgraag fietsen, maar hij weet ook dat veel van zijn collega's daar totaal niet op zitten te wachten.

De Nederlander reed een jaar of vijftien in het wielerpeloton en kent dus een hoop van zijn voormalig collega's goed. In 2022 besloot Terpstra zijn succesvolle carrière te beëindigen. Hij ging vervolgens fanatiek gravellen en hoopt dit jaar op het WK te staan. De klassiekerspecialist is dus een liefhebber. Een aantal van zijn generatiegenoten keken daar echter anders tegenaan.

Dat verklapt Terpstra maandag in de Bureau Sport Podcast. Hij bevestigt dat een aantal renners bijna niet meer wielrennen. "Je hebt renners die stoppen en zijn het helemaal zat. Die raken de fiets niet meer aan." Zijn podcastcollega Erik Dijkstra wil dan ook een naam horen. En die krijgt hij van Terpstra.

Oud-topwielrenner stelt bijzondere vraag aan ex-vrouw: 'Misschien een beetje een gek verhaal...' De Giro d'Italia is begonnen en dat betekent de komende weken dus tientallen uren koers. De Eurosport-commentatoren Karsten Kroon en Jeroen Vanbelleghem praten de boel al die tijd aan elkaar en al in de eerste etappe kwam er een bijzondere anekdote naar voren van een van hen. Daar speelt ook een ex-partner een grote rol in.

Karsten Kroon was klaar met fietsen

"Karsten Kroon heeft heel lang niet gefiest. Nu is hij wel weer gaan fietsen. Maar de eerste jaren van zijn carrière kon hij geen fiets meer zien", zo vertelt Terpsta over de co-commentator van Eurosport. "Hij is een heel fitte gast en dus had hij er geen last van. Maar je had ook renners die er mee stoppen en daar komen dan wel wat kilootjes bij."

Vervolgens is het hek van de dam. Dijkstra wil plots weten of de legendarische Belgische renner Tom Boonen nog gaat op de tweewieler zit. "Ja, maar niet veel", zo verzekert Terpstra. "Hij zit wel veel in de sportschool en alles. Dus hij is wel druk met sporten. Maar niet heel veel fietsen."

Nederlandse ex-renner dolgelukkig met nieuwe wielerliefde: 'Die ziet er lekker uit!' Niki Terpstra stopte eind 2022 als profrenner in het wegwielrennen, maar dat betekent niet dat hij nooit meer op de fiets zit. De Nederlandse renner rijdt tegenwoordig veel gravelwedstrijden en staat ook dit weekend aan de start van het WK. Daar verschijnt hij met een gloednieuwe fiets aan de start en hij is daar dolblij mee.

Sommigen gaan nog meer fietsen

Het kan, zo weten Dijkstra en Terpstra, ook anders. Zo ging oud-wielrenner Gert-Jan Theunisse nog veel meer fietsen toen hij geen prof meer was. En Terpstra kan het weten, want Theunisse was een tijdlang zijn coach. "Hij woont op Mallorca. Dan hadden we daar trainingskamp en ging met ons meetrainen. Sterker nog: hij reed vanaf zijn huis naar het hotel. Daar pikte hij ons op, gingen we trainen en daarna fietste hij weer naar huis toe. Hij reed zeker een uur langer dan wij."