Oud-topwielrenner stelt bijzondere vraag aan ex-vrouw: 'Misschien een beetje een gek verhaal...'

De Giro d'Italia is begonnen en dat betekent de komende weken dus tientallen uren koers. De Eurosport-commentatoren Karsten Kroon en Jeroen Vanbelleghem praten de boel al die tijd aan elkaar en al in de eerste etappe kwam er een bijzondere anekdote naar voren van een van hen. Daar speelt ook een ex-partner een grote rol in.

Het onderwerp komt ter sprake vanwege een nieuwe ontwikkeling in de wielersport. Vanwege de vele valpartijen zijn er ideeën om een nieuw apparaatje te implementeren in de koers. Dat zou er voor moeten zorgen dat er bij een valpartij meteen duidelijkheid is over eventuele hoofd- en hersenschade bij renners.

Gesprek met ex

Commentator Karsten Kroon hoort de nieuwe ontwikkeling aan en heeft daar meteen een anekdote over. "Misschien een beetje een gek verhaal: maar ik was gisteren bij mijn ex-vrouw, Anneke."

Kroon was daar vanwege de verjaardag van een van zijn dochters, die negentien werd. Maar het gesprek ging ook over wielrennen. Kroon was namelijk jarenlang een topwielrenner, maar kende ook zware tijden met onder meer een ernstige valpartij in de Waalse Pijl. In 2010 liep hij meerdere breuken op in zijn gezicht. Anneke was toen zijn toenmalige partner en dus wilde Kroon iets van haar weten.

"Ik zag laatst een filmpje van mezelf en vroeg aan haar: is jou iets opgevallen aan mijn gezicht? Ik ben ooit ontzettend hard gevallen in de Waalse Pijl en had mijn hoofd gebroken. Ik heb het idee dat mijn gezicht een beetje scheef is. De zenuwen aan de rechterkant zijn geschadigd."

Tom Dumoulin reageert

Kroon vroeg zich hardop af of zijn gezicht ooit symmetrisch is geweest. Wat het antwoord van zijn ex is, wordt niet duidelijk. De op dat moment aangeschoven Tom Dumoulin moet het antwoord in ieder geval schuldig blijven. "Sorry daar kan ik je niet bij helpen." Om er grappend aan toe te voegen. "Je hebt een heel scheef gezicht, maar verder..."

Wel heeft Dumoulin een mening over de mogelijk nieuwe ontwikkeling met het apparaatje dat eventuele hersenschade moet herkennen. Daar is de winnaar van de Giro van 2017 wel enthousiast over. "Als dat apparaatje secuur is en het geeft goede, wetenschappelijke data over hersenactiviteit en de gevolgen van een valpartij... Dan vind ik dat het verplicht moet worden, maar geen idee of het al zo vergevorderd moet worden."

De nieuwe partner van Karsten Kroon

Overigens is Kroon weer gelukkig in de liefde. Hij is al een aantal jaren samen met Alice Rientjes. Zij leerden elkaar in 2016 kennen. Op dat moment was Kroon, die onder meer voor Rabobank reed, al gestopt met wielrennen.