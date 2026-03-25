Sporters zijn natuurlijk bekend en dus het is niet zo raar dat velen ook wat contacten hebben met andere Bekende Nederlanders. De Nederlandse topwielrenster Lorena Wiebes is geen uitzondering. Zij heeft een bijzondere band met... Jan Smit.

Bij haar team SD Worx-Protime schallen de nummers van de Volendamse zanger geregeld door de boxen. Een aantal mensen binnen de ploeg is groot fan en zo werd Wiebes dat ook. Dat leverde, mede door een leuke weddenschap, uiteindelijk ook een ontmoeting op.

Daarvoor moeten we terug naar de UAE Tour van 2024, waar het team van Wiebes met nog één rit te gaan alles had gewonnen. "Onze CEO Erwin Janssen zei tegen mij: ‘Als jij de laatste rit ook wint en het gebaar maakt alsof je gitaar speelt als je over de streep komt, dan zorgen wij dat Jan Smit aan het eind van het jaar bij het teamfeest komt", vertelt Wiebes in Helden Magazine. Zo ver kwam het niet omdat Wiebes tweede werd, maar het leidde wel tot een leuk idee.

Uitbeelden van liedjes

Wiebes, die als topsprinter een hoop wedstrijden wint, verwees daarna telkens bij het juichen naar liedjes van Smit. Zo deed ze eens alsof ze vleugels had (Vogelvrij), speelde ze luchtgitaar (Mijn Gitaar) en schoot ze een liefdespijl af (Cupido). Die acties bereikten de zanger zelf natuurlijk ook. "Hij besloot mij te volgen op Instagram en af en toe stuurde hij ook een boodschap."

Ontmoeting bij concert

Smit en Wiebes zagen elkaar fysiek in 2024. De renster en wat collega's gingen naar een concert van hem in Volendam, daar kwam het dan ook tot een onderonsje. "Voor het concert heb ik Jan ontmoet. En afgelopen jaar zijn we met een groepje naar zijn concert in Antwerpen geweest."

Wiebes is al jarenlang een veelwinnares op de fiets. Ze won al eens Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem (2x), meerdere etappes in de Giro en Tour en werd al tweemaal Europees kampioene op de weg. Ook buiten het asfalt is ze razendsnel op de tweewieler. Tijdens wereldkampioenschappen baanwielrennen won ze al drie keer goud. Daarnaast is ze regerend wereldkampioene gravel.