Roel van Sintmaartensdijk was voor de Tour de France een relatief onbekende Nederlandse wielrenner, maar inmiddels is hij ook bij het grote wielerpubliek bekend. Zo was hij meermaals van voren te zien in de ritten en zat hij twee keer aan tafel bij De Avondetappe. In die laatste uitzending deed Van Sintmaartensdijk een oproep om die bekendheid nog meer te vergroten.

Van Sintmaartensdijk reed de Tour de France uit namens de relatief kleine ploeg Intermarché-Wanty. Die ploeg focuste zich op een ritzege voor kopman Biniam Girmay, maar dat zat er dit jaar niet in. Mede door een val in de een na laatste rit wist de sprinter uit Eritrea geen enkele keer als eerste over de finish te komen. Voor Van Sintmaartensdijk was het zijn eerste ervaring in de Tour en hij was erg gelukkig dat hij hem mocht uitrijden.

Interne strijd

Van Sintmaartensdijk vertelde in De Avondetappe van NOS over zijn Tour, maar ook over een interne strijd binnen zijn ploeg. Om die strijd te winnen had hij de hulp nodig van het Nederlandse wielerpubliek. "Mijn Belgische ploeggenoot Vito Braet was de renner met de minste Instagram-volgers van heel de Tour. Die had er 1700 en intussen staat hij op de 13.000. Dus dat was een beetje een interne strijd."

Voor Van Sintmaartensdijk reden om het onderwerp aan te snijden op nationale televisie. "Inmiddels ben ik de laagste met aantal volgers. 2600 heb ik er nu, dus wel een stukje achter."

Van Sintmaartensdijk greep dan ook zijn kans om zijn ploeggenoten te kunnen verslaan. De Nederlander pakte de camera in de uitzending van De Avondetappe en deed een oproep. "Zouden jullie me allemaal op Instagram willen volgen? Zodat ik de strijd van mijn ploeggenoten kan winnen. Roel_vs", voegt de superknecht van Intermarché-Wanty nog voor de zekerheid aan de oproep toe.

Explosieve groei

De oproep van Van Sintmaartensdijk heeft in ieder geval gewerkt, want de Instagram-pagina van de Nederlander is ontploft. Waar hij nog 2600 volgers had toen hij aan tafel stapte bij De Avondetappe, staat de teller inmiddels boven de 25000 Instagram-gebruikers die de renner volgen. Met de 12700 die Braet er nu heeft is de Nederlander in ieder geval niet meer degene met het laagste aantal volgers in de ploeg.