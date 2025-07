De Tour de France zit er op. Geletruidrager Tadej Pogacar sloeg in slotweek de aanvallen van Jonas Vingegaard en Visma | Lease a Bike af. De Sloveen wint ook de bergtrui, waar de het puntenklassement voor Jonathan Milan is. De beste jongere is Florian Lipowitz. Check hier de definitieve klassementen van de Tour de France 2025.

Pogacar was ongenaakbaar sinds hij voor het laatst de gele trui pakte. De renner van UAE Team Emirates pareerde alle plannen en aanvallen van zijn grootste concurrenten en ging in een zetel naar Parijs. Op vrijdag overleefde de drievoudig Tourwinnaar opnieuw een zware bergetappe, die Nederlander Thymen Arensman op zijn naam schreef. Op zaterdag was het in een regenachtige dag uitfietsen en op zondag kwam hij in Parijs niet meer in de problemen. Sterker nog: hij was heel dichtbij een nieuwe ritzege.

Daarmee staat de teller voor Pogacar alweer op vier eindzeges in de Tour de France. Daarmee kan hij volgend jaar Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain evenaren. Lance Armstrong won ooit zeven keer de Tour, maar vanwege dopinggebruik werden die zeges geschrapt.

Exit Evenepoel, jonge Duitser pakt de witte trui

Het podium in Parijs wordt sowieso anders dan in 2024 en dat komt door de verrassende uitvalbeurt van nummer 3 Remco Evenepoel. De Belg van Soudal Quick-Step viel op de flanken van de Tourmalet uit. Duitser Florian Lipowitz profiteerde optimaal en pakte de laatste podiumplek en het wit.

Mathieu van der Poel en de strijd om het groen

Mathieu van der Poel had ook nog hoop op een trui, maar dan de groene 'sprinterstrui'. Hij sprokkelde in de tussensprints een hoop punten bij elkaar en zat Jonathan Milan op de hielen. Tot hij de Alpen niet bleek te kunnen halen. De Nederlander stapte echter voor etappe 16 af.

Jonathan Milan

Jonathan Milan deed in de zeventiende etappe uitstekende zaken door 61 punten (50 voor de zege en 11 voor de tussensprint) te pakken in de 'laatste' sprintersetappe. Concurrent Biniam Girmay viel en ook Tadej Pogacar pakte geen punten. Daardoor was Milan al zeker van het groen.

Uitslagen en klassementen Tour de France 2025

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.

