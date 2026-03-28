De Nederlandse wielerploeg van Team Visma | Lease a Bike is zaterdag tijdens de vierde etappe van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali slachtoffer geworden van twee agressieve hooligans. Eén probeerde een fiets van de ploeg te stelen, terwijl de ander zich agressief gedroeg richting inzittenden van een ploegleidersauto.

In een statement die de wielerploeg op de officiële kanalen deelde, bleek dat de inzittenden in de ploegleidersauto slachtoffer waren geworden van twee dronken personen die zich uiterst agressief richting hen gedroegen.

Eén van hen beklom de auto in een tevergeefse poging om een fiets van het dak te stelen, de ander zou zich agressief richting de inzittenden van de auto hebben gedragen. Er zou geen schade zijn ontstaan aan de auto.

🇮🇹 #CoppieBartali



Statement following the incident in the fourth stage of the Settimana Internazionale Coppi e Bartali: https://t.co/NuR7ipPGjh — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 28, 2026

'Collega's zijn in orde, maar geschrokken'

Richard Plugge, de teambaas van Team Visma | Lease a Bike, laat in de verklaring weten het incident "zeer serieus" te nemen, omdat het de veiligheid van zijn collega's in gevaar heeft gebracht. "Onze medewerkers ter plaatse hebben direct de politie ingeschakeld en het incident ook gemeld bij de organisatie van de race. Uiteindelijk is er geen materiaal gestolen en is er geen schade aangericht. De collega's in de auto zijn in orde, maar begrijpelijkerwijs wel geschrokken."

Vierde etappe Coppi e Bartali

De vierde etappe van de vijfdaagse Internationale Wielerweek Coppi e Bartali waar Team Visma | Lease a Bike aan meedoet werd zaterdag verreden in de Noord-Italiaanse regio Veneto. De Nederlandse wielerploeg doet mee met zowel WorldTour-renners als jongeren uit de opleidingsploeg.

Vrijdag kwam een van de ploegleidersauto's van de wielerploeg in opspraak tijdens de Belgische eendagskoers E3 Saxo Classic, waar Mathieu van der Poel won. Axel Zingle van Team Visma | Lease a Bike kreeg pech, waarna hij hangend aan een van de auto's weer terugkeerde in het peloton. Zo bleek uit een video die een fan deelde op X.