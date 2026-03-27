De E3 Saxo Classic werd vrijdagmiddag gewonnen door Mathieu van der Poel en over die zege zal nog lang worden nagepraat. Maar er was nog iets dat opviel aan de wedstrijd: een op z'n zachts gezegd niet al te sportieve actie van de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike.

Tijdens de Belgische eendagskoers kreeg Axel Zingle pech. De renner van Visma | Lease a Bike keerde echter vrij snel weer terug in het peloton, maar dat gebeurde niet omdat hij nou zo ontzettend hard doortrapte in de achtervolging.

Opmerkelijke beelden van toeschouwer

Dat blijkt uit beelden die door een toeschouwer zijn gemaakt. Zingle hangt duidelijk aan een van de ploegleiderswagens van Visma | Lease a Bike. De knalgele renner én auto rijden op hoge snelheid voorbij. Zingle houdt de benen stil, houdt zich vast aan de auto en die geeft flink gas. Dat gaat een stuk sneller dan flink doorfietsen, maar sportief is het niet bepaald.

#E3SaxoClassic - Meanwhile a Lotto fan caught Zingle coming back in the peloton with the car-expresspic.twitter.com/iPMBumEZOn — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) March 27, 2026

Zo keerde Zingle met de zogeheten 'plakbidon' weer terug in de voorste regionen. Het is zeker niet de eerste keer dat deze truc wordt toegepast, maar eigenlijk mag het niet. Sportief is het in elk geval allerminst en dus zijn veel wielerprominenten op sociale media nogal uitgesproken over de actie.

Beelden worden veel gedeeld

Bekende wielervolgers als Benji Naessen en Renaud Breban en het bekende account La Flamme Rouge deelden de beelden. Wielerjournalist Thijs Zonneveld ook en noemde de actie 'lelijk'. Het is nog onduidelijk of de organisatie ingrijpt en mogelijk een straf uitdeelt.

Gelukkig was er ook sportief gezien het nodige om over na te praten in de E3 Saxo Classic. Mathieu van der Poel boekte een prachtige overwinning na een lange aanval. Hij ging er op 70 kilometer vandoor, maar leek in de slotkilometers de zege uit handen te geven. Een viertal achtervolgers kwam namelijk kilometer per kilometer dichterbij. Op de laatste meters gebeurde er echter iets opvallends.

Van der Poel was bijna ingerekend, maar precies op dat moment hield het viertal de benen stil en gingen ze juist naar elkaar kijken. De vier renners wilden niet alles geven zodat een concurrent in de sprint kon profiteren. Daardoor bleef Van der Poel, die helemaal stuk zat, alsnog vooruit en boekte hij de vierde zege van het seizoen. Eerder was het al raak met twee overwinningen in Tirreno-Adriatico en winst in Omloop het Nieuwsblad.