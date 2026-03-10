Daan Hoole heeft voor een sterk staaltje wielrennen gezorgd in Parijs-Nice. De Nederlander liet zien waarom hij nationaal kampioen tijdrijden is. De 27-jarige renner van Decathlon werkte in zijn eentje sneller de ploegentijdrit af dan bijvoorbeeld het Visma | Lease a Bike van onder anderen Jonsas Vingegaard.

Over de 23,5 kilometer van Cosne-Cours-sur-Loire naar Pouilly-sur-Loire deed de geel-zwarte Nederlandse brigade 26 minuten en 55 seconden. Dat terwijl Hoole 26:51 klokte. Daarmee reed hij Decathlon naar een knappe derde plaats achter Ineos Grenadiers (26:40) en Lidl-Trek (26:42).

Hoole rijdt groot deel ploegentijdrit alleen

De ploegentijdrit in Parijs-Nice had andere regels dan de traditionele. In dat afwijkende format startten teams samen en konden renners elkaar zoals gebruikelijk aflossen. Maar ieder individu had zijn eigen finishtijd zodra hij de streep passeerde. Het zorgde ervoor dat knechten zich leeg konden rijden voor de kopmannen.

Dat gebeurde ook bij Decathlon, dat Hoole spaarde tot de laatste klim. Daarna reed hij de tijdrit in zijn eentje uit. "Waar zitten we naar te kijken? Wat is dit een absurde Parijs-Nice", merkte Jan Hermsen, commentator van Eurosport, op. "Dit zie je niet snel", erkende oud-renner Bobbie Traksel. "Hij kijkt scheel, een van pijn vertrokken gezicht", constateerde Hermsen. Uiteindelijk bleek de kamikaze-actie van Decathlon wel degelijk effect te hebben, want Hoole was sneller dan negentien teams.

🚴🇫🇷 | Het is een ploegentijdrit, maar daar heeft Daan Hoole geen boodschap aan. Hij doet het kilometerslang helemaal alleen en is sneller dan Visma | Lease a Bike. 😂😂 #ParisNice



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 10, 2026

"Het was supersterk van het team, we waren supersnel", sprak Hoole na afloop in het flashinterview. "Het plan was om mij te sparen voor de klim in het laatste gedeelte. Iedereen reed zich helemaal leeg daarvoor." Volgens de hoofdrolspeler was de solo niet gevaarlijk. "Als je met 70 (kilometer, red.) per uur weer in moet voegen, dat is best moeilijk. We hebben de mannen opgebruikt en het was aan mij om het af te maken."

Stand in algemeen klassement Parijs-Nice

"Dit was een van de grote doelen deze week", aldus Hoole, die vierde staat in het algemeen klassement. Hij volgt op 13 tellen van klassementsleider Juan Ayuso van Lidl-Trek. De tweede plaats in het algemeen klassement is op twee seconden van de leider voor Kévin Vauquelin van Ineos Grenadiers, een seconde voor zijn ploeggenoot Oscar Onley op de derde plaats.

Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard staat zevende op zeventien seconden. Vingegaard won Parijs-Nice in 2024, Ayuso won de koers vorig jaar. In de volgende etappe moet er geklommen worden. De eindstreep van de vierde etappe ligt woensdag bovenaan een klim van de eerste categorie naar Uchon. De Franse voorjaarskoers eindigt zondag aan de Middellandse Zee in Nice.