Mathieu van der Poel laat ook in de Tirreno-Adriatico zijn klasse zien. De Nederlandse wielerkunstenaar pakte dinsdag in extreme omstandigheden de tweede etappe. Van der Poel fietste over de gravelstroken samen met Giulio Pellizzari en Isaac Del Toro naar de finish. Dat leekt een abc'tje te worden, maar de Nederlander had het moeilijker dan gedacht in de sprint. Uiteindelijk duwde hij wel als eerste zijn fiets over de lijn.

Van der Poel debuteerde dit wegseizoen met een zege in Omloop het Nieuwsblad. Het was de eerste keer dat hij aan de Belgische klassieker meedeed. Daarna toog hij naar Italië voor de Tirreno. In de eerste etappe, een proloog, maakte hij geen aanspraak op de zege. Maar de tweede rit van Camaiore naar San Gimignano over onverharde en modderige stroken weg was op zijn lijf geschreven. En dat maakte Van der Poel uiteindelijk waar.

Barre omstandigheden

De etappe over 206 kilometer was heuvelachtig en zat vol met gravelstroken. Vooral op het einde. Een soort verkapte Strade Bianche dus. Maar in tegenstelling tot die koers was het bar en boos qua weersomstandigheden. Het gutste in Italië en daardoor lagen de stroken er belabberd bij. Dat zorgde zelfs bij Van der Poel voor wat hectische momenten.

De Nederlander fietste het hardst van iedereen weg op de laatste strook, waarna Pellizzari en Del Toro de oversteek maakten. Toen dat tweetal was aangesloten, slipte Van der Poel bijna weg op de verraderlijke ondergrond. Gelukkig beschikt de Nederlander over de beste stuurmanskunsten van het peloton, waardoor hij overeind bleef. Zijn veldritervaring als meervoudig wereldkampioen hielp hem erbij.

Valpartij Thymen Arensman

Dat lukte Van der Poels landgenoot Arensman niet. De rijder van INEOS-Grenadiers had de achtervolging op het drietal voorin ingezet, toen hij onderuit ging. Hoe dat precies gebeurde, is gissen. Toen de regie overschakelde naar Arensman krabbelde hij net weer op. De paarse trui van het puntenklassement was helemaal smerig na zijn val. "Het is spektakel, het is mooi om te zien. Maar is dit wat we willen: dat veel renners hier vallen of uitvallen met pech?", vroeg oud-renner Karsten Kroon zich hardop af bij Eurosport.

Uiteindelijk kwam Arensman op ruime achterstand binnen, waardoor een goed klassement naar de vaantjes is. Dat terwijl hij in rit 1 nog tweede werd en hoop had om de leiderstrui van ploeggenoot Fillipo Ganna over te nemen.

Mathieu van der Poel wint spannende sprint

Eenmaal aangekomen in San Gimignano was het Pellizzari die als eerste aanging in de sprint. Van der Poel dichtte het gat vrij simpel. Maar erop en erover was makkelijker gedacht dan gedaan. De Nederlander moest nog heel diep gaan om Del Toro en Pellizzari voor te blijven. Dat lukte op het nippertje. De Mexicaan Del Toro van UAE Team Emirates nam wel de leiderstrui over van Filippo Ganna.