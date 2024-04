'Niet iedereen vindt het leuk dat ik voorop rijd': Mathieu van der Poel over petje gooiende 'fan'

Met een kus op de mond van zijn vriendin Roxanne Bertels vierde Mathieu van der Poel zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Bertels noemde de wereldkampioen 'held'. Compleet uitgeput probeerde haar held zijn machtige solo-winst te omschrijven.

"Het is eigenlijk moeilijk om onder woorden te brengen", zei hij na afloop van de race tegen de NOS. "Ik voelde me super, al ver voor de finish. Maar wat de ploeg (Alpecin-Deceuninck, red.) voor me gedaan heeft was ongelofelijk. Daar moet ik ze ook voor bedanken."

Team werkte keihard

En inderdaad, zijn ploegmaten controleerden en domineerden de koers. Jasper Philipsen (tweede) en Gianni Vermeersch (zesde) hielden alles in de gaten, bepaalden het tempo en zorgden ervoor dat Van der Poel op 60 kilometer van de streep weg kon rijden en niet meer teruggepakt werd.

'Samenwerking was niet goed'

"Dat ik op precies die plek demarreerde, kwam ineens bij me op", zei Van der Poel over zijn beslissende krachtsinspanning. "De samenwerking in de kopgroep was niet goed. Toen ik alleen kwam te zitten, wist ik dat ik niet te veel moest twijfelen. Er was veel wind, de hele dag, dus dat zou ook van invloed worden op de rest van de rit."

Toeschouwer gooit petje

Van der Poel kreeg ook tijdens Parijs-Roubaix te maken met fans die hem probeerden te dwarsbomen. Een vrouw probeerde een petje tussen de spaken van de fiets van de wereldkampioen te gooien, om hem zo te stoppen. "Ik zag dat ik iets wits naar me geslingerd kreeg, maar wist niet wat het was. Blijkbaar vindt niet iedereen het leuk als ik voorop rijd. Ik trek me er niks van aan."

'Echt genoten'

Want Van der Poel genoot vooral van zijn rit, óók op de kasseien. "Ja, ik heb echt genoten. Meer nog dan na mijn zege in de Ronde van Vlaanderen. Het is een ongelofelijke dag, een droom. Het was ook echt genieten om door een muur van geluid van al die fans te rijden."