Omloop Het Nieuwsblad | Jan Tratnik wint, Visma-Lease a Bike met twee man op podium

Jan Tratnik heeft Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De renner van Visma-Lease a Bike reed net voor het einde weg met Nils Politt, maar had vlak voor de streep iets meer lucht over. Team Visma was de hele koers erg sterk, met constant mannen vooraan of in de kopgroep. Het belooft veel voor het komende wielerseizoen.

Het is voor het derde jaar op rij dat Visma-Lease a Bike (voorheen Jumbo-Visma) de Omloop, traditioneel de opener van het Vlaamse wielervoorjaar, wint. Wout van Aert was de beste in 2022, vervolgens Dylan van Baarle en bij de 79ste editie was het raak voor Tratnik.

Visma-Lease a Bike trekt koers naar zich toe

Kort na de start van de Omloop sprong er een groepje van negen renners weg, met de Nederlanders Frank van den Broek (DSM-Firmenich PostNL) en Lars Boven (Alpecin-Deceunick), maar met 111 kilometer te gaan werden zij bijgehaald door een groep van zijn twintig renners, aangevoerd door Visma-Lease a Bike .

Die groep dunde langzaamaan uit tot een tiental, met onder anderen de Visma-renners Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson. Na de kasseistrook Holleweg volgde meteen de beklimming van de steile Wolvenberg (54 km). Tekst loopt door onder de video.

🚴🇧🇪 | Nog iets minder dan 50 kilometer te gaan, maar de finale is in volle gang. Een groepje van zes renners waaronder Wout van Aert rijdt op kop. 🇧🇪💛 #OHN24





En daar versnelden Van Aert en Laporte: zij en Matteo Jorgenson (ook van Visma -Lease a Bike), Arnaud de Lie, Tom Pidcock en Toms Skujins bleven over in de kopgroep. Met nog 41 kilometer te gaan hadden ze een voorsprong van ongeveer een minuut op het peloton.

De voorsprong van de kopgroep met drie renners van de Nederlandse wielerploeg liep zelfs nog wat verder op. Met nog dertig kilometer te gaan was die zo'n 1 minuut en 20 seconden. Op dat moment leek het erop dat er vanuit het peloton niets meer verwacht hoefde te worden.

Alaphilippe heeft een rotdag

Het werd absoluut niet de dag van Julian Alaphilippe. De Franse renner kwam met nog 22 kilometer te gaan ten val. Eerder op de dag gebeurde dat ook al. Tekst loopt door onder de video.

🚴🇧🇪 | Alaphilippe is niet blij. Voor de tweede keer vandaag gaat hij onderuit. Dit keer tegen een naar paaltje. Hij had zich een beter begin van het voorjaar voorgesteld. 😬🤕 #OHN24





Ondertussen reed Jorgenson zomaar weg bij de rest van de kopgroep, die elkaar een beetje vragend aankeken of er nog wat ging gebeuren. Maar het leek erop dat de rest van de groep zich neerlegde bij de zege van de Amerikaan, die pas sinds dit jaar voor Visma-Lease a Bike rijdt.

Uiteindelijk werd Jorgensen pas gegrepen op de Bosberg (11 km van de finish). Niet door zijn medevluchters, maar het sterk uitgedunde peloton. Ook de rest van de kopgroep werd ingerekend.

Tratnik trekt aan het langste eind

Een nieuwe aanval volgde: de Sloveen Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) ging er samen met de Duitser Nils Politt (UAE Team Emirates) vandoor. Met nog een paar kilometer te gaan hadden ze vijftien seconden voorsprong.

Dat was uiteindelijk genoeg om samen naar de finish te gaan. Daar trok Tratnik aan het langste einde. Hij had nog net wat meer lucht over. Politt werd tweede en Van Aert won de sprint van de achtervolgende groep. Mike Teunisse was op plek dertien de beste Nederlander.