De 21ste en laatste etappe van de Giro d’Italia is onderweg. Voor Dylan Groenewegen is het de laatste mogelijkheid om een voor hem toch een teleurstellend verlopen ronde alsnog van een fraaie afsluiting te voorzien. Volg hier de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

Na drie weken koers is de Giro d’Italia toe aan het slotstuk. De renners trekken traditiegetrouw naar Rome, waar de sprinters naar verwachting nog één keer hun kans krijgen. Dylan Groenewegen hoopt de ronde op de valreep af te sluiten met een etappezege.

Vlak parcours

Het peloton ging om 15.40 uur van start vanuit Rome. De aankomst is verwacht vanaf 18:30 uur. De slotetappe voert over een vlak parcours door Rome. Vanuit de Italiaanse hoofdstad rijdt het peloton eerst richting de Tyrrheense Zee, waarna de renners terugkeren naar Rome. Daar volgen nog zes plaatselijke rondes van veertien kilometer.

De sprinters krijgen in de vlakke slotetappe nog één laatste kans. Paul Magnier geldt als de te kloppen man: de Fransman won in deze Giro al drie massasprints. Jonathan Milan en Dylan Groenewegen lijken zijn voornaamste uitdagers. Voor Groenewegen verloopt de ronde tot dusver teleurstellend. De sprinter van Unibet Rose Rockets kan zich optrekken aan zijn derde plaats in de derde etappe en krijgt vandaag nog één mogelijkheid om de Giro met een goed gevoel af te sluiten.

Arensman & Vingegaard

Als Thymen Arensman de slotetappe zonder problemen uitrijdt, eindigt hij als vierde in het algemeen klassement van deze Giro. Daarmee zou hij zijn beste prestatie ooit in een grote ronde neerzetten. Zijn eerdere beste klasseringen waren een vijfde plaats in de Vuelta van 2022 en zesde plaatsen in de Giro’s van 2023 en 2024. De ongenaakbare Jonas Vingegaard, die dit jaar overigens zijn debuut maakte in de Giro, gaat de ronde winnen.

