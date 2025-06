Mathieu van der Poel is al in topvorm, maar nu lijkt ook zijn ploeggenoot/afmaker op tijd bij de les om over een paar weken bij de Tour de France te jagen op etappezeges. Jasper Philipsen, de Belgische topsprinter van Alpecin-Deceuninck, maakte in zijn thuisland een einde aan een lange droogte.