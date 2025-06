Dylan Groenewegen blies zaterdag 32 kaarsjes uit voor zijn verjaardag. Maar hij had zijn familie en vrienden niet dicht bij hem, want de topsprinter verbleef in Denemarken voor een wielerkoers.

Op zijn verjaardag nam Groenewegen plaats in een stoel voor de camera van Sportnieuws.nl. Hij kreeg de vraag of het lastig is om van huis te zijn wanneer hij jarig is en hoe hij zijn verjaardag doorkwam. "Vandaag is een drukke dag, dus tussendoor is het een beetje antwoorden op de verjaardagsberichten", sprak Groenewegen.

"Het is natuurlijk altijd lastig om niet thuis te zijn. Ik ben nou eenmaal jarig in de periode waarin ik vaak ook veel weg ben. Als kind is een verjaardag heel leuk, als je iets ouder wordt dan wordt het denk ik iets minder speciaal."

Geen cadeau

Zijn team Jayco AlUla verwende Groenewegen niet op zijn 32ste verjaardag. "Ik denk dat de helft het eigenlijk niet eens weet", lachte Groenewegen. Zingen of allerlei andere fratsen hoeft van de Nederlandse topsprinter ook niet. "Misschien kunnen ze me morgen een mooi verjaardagscadeautje geven", zei hij, doelend op de Copenhagen Sprint.

Dat lukte niet, want Groenewegen kwam als zevende over de streep bij de gloednieuwe sprintwedstrijd. Olav Kooij ging onderuit. Jordi Meeus, de Belgische sprinter van Red Bull-Bora Hansgrohe, pakte de zege in de Deense hoofdstad, terwijl Fransmannen Alexis Renard en Emilien Jeannière naar plek 2 en 3 spurtte.

Ogen op de Tour de France

Voor Groenewegen was het de laatste test richting de Ronde van Frankrijk, die over twee weken start in Lille. De eerste etappe is meteen een interessante voor de Nederlander, die zijn ogen gericht heeft op de gele trui.

"Zou heel mooi zijn. Ik ga er vol vertrouwen heen en het is een mooie kans", erkende Groenewegen. "We zijn er klaar voor, alleen de laatste puntjes nog op de i. Ik heb verder nog niet gekeken, etappe 1 staat met rood omcirkeld omdat ik daar voor het hoogst haalbare wil gaan. Dat is de etappe en daar hoort dan de gele trui bij."