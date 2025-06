Mathieu van der Poel is al in topvorm, maar nu lijkt ook zijn ploeggenoot-afmaker op tijd bij de les om over een paar weken bij de Tour de France te jagen op etappezeges. Jasper Philipsen, de Belgische topsprinter van Alpecin-Deceuninck, maakte in zijn thuisland een einde aan een lange droogte.

Philipsen heeft namelijk eindelijk weer eens een succesje geboekt. De renner van de wielerploeg van Van der Poel sprintte naar de zege in de tweede etappe van de Ronde van België. Hij bleef op de meet in Putte de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) en zijn landgenoot Jenno Berckmoes (Lotto) voor.

Met vertrouwen richting de Tour

Philipsen wist eerder dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen, maar daarna stokte het bij de rassprinter. Het succes in Putte volgde 109 dagen na zijn winst in Kuurne en is net op tijd voor de start van de Tour de France. Daar wordt tijdens sprintetappes de trein Van der Poel-Philipsen in gang gezet. De twee bleken in eerdere etappes van de grote ronde al een goede locomotief en afmaker.

Ronde van Zwitserland

Een paar honderd kilometer verderop kwamen een aantal andere belangrijke renners voor de Tour in actie in de Ronde van Zwitserland. Een van Tadej Pogacars sterke ploeggenoten was daar bezig aan een ijzersterke voorbereiding, maar werd donderdag geklopt. Joao Almeide zag de Brit Oscar Onley de koninginnenrit winnen.

Picnic - PostNL

Een welkome opsteker voor de Nederlandse ploeg Picnic - PostNL waar Onley voor rijdt, want het team strijdt dit jaar tegen degradatie uit de WorldTour. Onley versloeg zijn Portugese medevluchter João Almeida (Team Emirates), woensdag de winnaar van de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Fransman Kévin Vauquelin (Arkéa) arriveerde als vierde op 57 seconden, maar hij nam wel de leiderstrui over van zijn landgenoot Romain Grégoire, die loste op de derde beklimming van de dag en veel tijd verloor.

'Mooi voor mezelf en de ploeg'

Voor Onley was het pas zijn tweede profzege. Hij won in 2024 een etappe in de Australische Tour Down Under. "Ik win niet vaak, maar ben dit jaar al veel op het podium of dichtbij geëindigd. Het vandaag afmaken is dus heel mooi voor mezelf en ook voor de ploeg", zei hij in het flashinterview. Hij troefde in een sprint bergop de Portugese klassementsfavoriet Almeida af. "Die is hier de hele week al echt sterk, maar ik voelde me vanaf het begin van de etappe goed en gaf op de slotklim alles wat ik in me had."