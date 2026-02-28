Mathieu van der Poel heeft zaterdag voor het eerst in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. De 31-jarige Nederlander debuteerde aan de start van de Belgische voorjaarsklassieker en deed wat iedereen van hem verwachtte: winnen.

De afgelopen jaren sloeg Van der Poel het openingsweekend van het voorjaar altijd over vanwege het WK en het crossseizoen. Toen hij dit jaar bekend maakte dat hij wel mee ging doen, werd hij gelijk de topfavoriet voor de koers. Zeker na het wegvallen van de zieke Wout van Aert.

Hoewel Van der Poel van te voren aangaf 'niet 100% procent te zijn', was dat niet te merken. Zoals men van hem gewend is, was de Nederlander ongenaakbaar voor zijn concurrenten. Tim van Dijke en Florian Vermeersch werden tweede en derde.

Koersverloop

Met nog 45 kilometer te gaan opende Vermeersch het bal. Hij reed weg en kreeg Van der Poel en Van Dijke met zich mee. Het drietal reed zo naar de kopgroep toe. Tot vijftien kilometer van de streep konden de Belg en de Nederlander mee met de topfavoriet, maar op de Muur van Geraardsbergen maakte Van der Poel het verschil. Zonder echt te demarreren reed de man van Alpecin-Premier Tech weg bij zijn medevluchters en binnen een mum van tijd had hij een voorsprong van meer dan vijftien seconden. Vermeersch en Van Dijke leken wel stil te staan bij de ontketende Van der Poel.

Veel valpartijen

Nadat ongeveer de helft van de koers erop zat, ging het tempo omhoog. De nervositeit in het peloton was goed te merken, want de renners vielen met bosjes. De grote namen lagen daar (gelukkig) niet bij, maar tijdrijder Stefan Küng, vaste klant in het Vlaamse voorjaar, bijvoorbeeld wel.

Bij de demarrage va Vermeersch ging het maar net goed voor Van der Poel. De Belg reed weg uit de groep met favorieten en de Nederlander wilde naar zijn wiel springen. Daartussen zat echter een renner van Tudor en die ging voor de neus van Van der Poel onderuit. Dankzij de geweldige stuurmanskunsten van Van der Poel ontweek hij zijn landgenoot Rick Pluimers en reed naar de kop van de koers. Met uiteindelijk de eindwinst als resultaat.