Voor Mathieu van der Poel begint het voorjaar dit jaar wat eerder. Hij staat aan de start van het openingsweekend van de klassiekers, traditioneel afgetrapt met de Omloop Het Nieuwsblad. Iedereen bombardeert de Nederlander gelijk tot topfavoriet, maar hijzelf houdt zich koest. Al kon hij het niet laten vroeg in de koers even te dollen met een collega op de fiets.

Van der Poel moest zich in het begin van de koers even terug laten zakken, om vervolgens terug te keren in het peloton. Toen hij dit deed, kon hij het niet laten om een geintje uit te halen bij de Belg Gianni Vermeersch van Red Bull-Bora Hansgroge. Van der Poel deed net alsof hij hem een beuk gaf en kreeg vervolgens een vriendschappelijke tik terug van zijn collega. Met het humeur van de Nederlander zit het dus goed. Nu is het nog afwachten hoe het met de benen zit.

'Nieuwe dingen doen'

Voorafgaand aan de koers sprak Van der Poel met de NOS over zijn kansen en over het feit dat hij voor het eerst aan de start staat van Omloop Het Nieuwsblad. "Ik heb er zin in. Het is altijd leuk om nieuwe dingen te doen."

Zijn afwezigheid bij de Omloop in voorgaande jaren is geen mysterie. "Dat komt vooral door het crossseizoen", legt Van der Poel uit. "Na het WK heb je maar twee weken om op te bouwen, maar dit jaar had ik er al wel rekening mee gehouden. Iets beter opgelet op vakantie, dus ik voelde me wat beter dan vorig jaar."

'Topfavoriet'

Toen zijn deelname aan de Omloop bekend werd, stond Van der Poel gelijk bovenaan de lijstjes met favorieten voor de eindzege in de koers. Hijzelf maakt zich daar niet druk om. "Ik wil zeker winnen, maar het is geen makkelijke wedstrijd. Het woord 'topfavoriet' is vaak gevallen en ik ben iemand die zo'n rol ook altijd wel omarmt. Het is een koers die door veel verschillende renners gewonnen kan worden. Zo zie je vaak dat het een groep is die naar de finish rijdt. Het zal afwachten hoe het gaat verlopen."

"Ik ben nog zeker niet op 100%, maar dat hoeft ook nog niet. Mijn doelen liggen later en we zijn hier om te proberen de koers te winnen met de ploeg. Of ik dat nou ben, of Jasper (Philipsen, red.) of Kaden (Groves, red.)."