Opvallende trui in Giro d'Italia: Brit rijdt met Nederlandse vlag op z'n middenrif

Kijkers van de Giro d'Italia zien een renner met een opvallende trui rondrijden in het peloton. De 26-jarige Ethan Hayter van Soudal Quick-Step heeft niks met Nederland, maar rijdt toch met een rood-wit-blauwe vlag op zijn middenrif rond. Dat is vanwege een onverwachte reden.

Hayter zat bijvoorbeeld in de vijfde etappe van de Ronde van Italië bij de lossende Olav Kooij in de groep. De Nederlandse topsprinter kon de laatste kilometers niet aan en moest lossen. Maar bij het checken van het groepje renners om hem heen, zag hij ook ineens de Nederlandse vlag in zijn buurt zitten. Hayter draagt 'gewoon' het kampioenstruitje van zijn land.

Ethan Hayter met de rood-wit-blauwe vlag op zijn shirt in de Giro d'Italia. ©Getty Images

Speciaal truitje

Hayter werd in de zomer van 2024 nationaal kampioen van Groot-Brittannië. Hij kreeg de gouden medaille én mag een heel jaar in het speciaal ontworpen truitje rijden. Echter is de Britse kampioenstrui al jaren zo gemaakt dat-ie erg op de Nederlandse vlag lijkt. Groot-Brittannië voert de Union Jack; een vlag met ook rood, wit en blauw als hoofdkleur. Omdat het patroon van die vlag 'ingewikkeld' oogt, is er gekozen voor een 'simpele' variant.

Nederlands kampioen

En dus rijdt Hayter met rood-wit-blauw op zijn verder witte trui, ter hoogte van zijn middenrif. De Nederlands kampioen - Dylan Groenewegen mag nog een paar maanden met trots die titel dragen - is er niet bij in de Giro. De Nederlandse trui is helemaal rood-wit-blauw en dus flink onderscheidend ten opzichte van de Britse kampioen.

Maagproblemen

Hayter kende een vreselijk begin van de Ronde van Italië. De 26-jarige Brit kampte met maagproblemen en kwam in de eerste etappe bijna als laatste over de streep. "Ik voelde me niet goed, ik was opgeblazen en had moeite met ademen", zei hij na afloop van de eerste etappe. "Ik zal zien hoe het gaat, maar als je maag niet goed voelt, heb je moeite met eten en drinken. Het was, met het uitvallen van Mikel (kopman Mikel Landa, red.), dus niet de beste start."

Tijdens de tweede etappe klokte Hayter even de snelste tijd in de tijdrit, maar werd hij door toppers als Joshua Tarling en Primoz Roglic uiteindelijk verwezen naar plek negen in het dagklassement. Daarmee lijkt hij afscheid te hebben genomen van zijn maagproblemen en mag hij hopen op een beter vervolg van de Giro.