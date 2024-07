Dylan Groenewegen spurt na zinderende massasprint in Nederlandse trui naar fraaie zege in Tour de France

De zesde etappe van de Tour de France is donderdag een prooi geworden voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Na een winderige etappe, mét waaiers, duwde hij als eerste zijn fiets over de streep in de mosterdstad Dijon. En dat in het rood-wit-blauw.

Alle toppers waren paraat in de sprint, eigenlijk voor het eerst deze Ronde van Frankrijk. Groenewegen volgde zijn sprinttrein goed, de concurrentie kwam van landgenoot Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck stampte flink op de pedalen om Jasper Philipsen perfect af te leveren. Dat leek het geval, maar de Belg rekende niet op Groenewegen, die met een machtige jump als eerste over de finish kwam.

🚴‍♂️🇫🇷 | Een bloedstollende sprint. Is het Groenewegen of Philipsen? Het is Dylan Groenewegen! De eerste overwinning voor Nederland deze Tour de France is een feit. 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 #TDF2024



Groenewegen had overigens sowieso gewonnen, want Philipsen werd later gedeclasseerd voor het insluiten van Wout van Aert. De Eritreeër Biniam Girmay eindigde in zijn groene trui zodoende niet als derde, maar als tweede in de etappeuitslag.

Geen inbreng Mark Cavendish

Mark Cavendish, die woensdag zijn 35e overwinning pakte in de Tour de France, speelde geen rol van betekenis en werd slechts negentiende. Cees Bol was na Groenewegen met een veertiende plek de beste Nederlander, gevolgd door Van der Poel op P16.

Waaieralarm

Op net iets meer dan 80 kilometer van de streep brak het peloton in stukken. Veel toppers waren bij de les, waaronder het complete Team Visma | Lease a Bike en geletruidrager Tadej Pogacar. De Sloveen keek om zich heen en zag eigenlijk helemaal geen knechten, die zaten in de tweede groep. Dat zorgde voor wat geschreeuw over de oortjes. Na tien hachelijke minuten keerden de achtervolgers weer terug en kwam er een massasprint, die Groenewegen dus won.

Opvolger Léon van Bon

Groenewegen werd pas de vijfde renner die in de Nederlandse trui een Touretappe won. De laatste was Léon van Bon in 2000. Daarvoor deden Adrie van der Poel (1987), Jan Raas (1984) en Henk Lubberding (1978) het voor.

Klassement

Tadej Pogacar blijft in de gele trui. De Sloveen heeft in het algemeen klassement 45 seconden voorsprong op Remco Evenepoel, die in de witte trui van het jongerenklassement rijdt. Biniam Girmay behield zijn groene trui en liep door de straf voor Philipsen flink uit. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen pakte weer een puntje voor de bollentrui.

Tour de France

