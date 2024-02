Oud-sprinter Nacer Bouhanni wordt acteur in film van vriendin

Nacer Bouhanni won etappes in grote rondes, maar binnenkort is hij ook op het filmscherm te zien. De inmiddels gestopte Franse wielrenner gaat een rol spelen in een film van zijn vriendin.

Dat is te lezen in L’Equipe Magazine. De vriendin van de 33-jarige Fransman is Hafsia Herzi, een bekende Franse actrice, regisseur en scenarioschrijver. Zij bracht haar vriend een rolletje toe in een film die nog geproduceerd moet worden. Ze is niet de minste actrice. Herzi is genomineerd voor een César, de Franse Oscars. "Ik zal erbij zijn", vertelt Bouhanni. "Ik help haar ook om de teksten van buiten te leren en speel dan de rol van Isabelle Huppert (Franse actrice, red.)" Welke rol hij precies gaat vervullen, is nog niet bekend.

Stoppen met wielrennen

Bouhanni won drie etappes in de Vuelta en drie etappes in de Giro. Hij stopte vorig jaar met wielrennen. De sprinter reed in de Ronde van Turkije tegen een voetganger aan, waar hij fysiek en psychologisch van moest revalideren. " Ik heb mijn stinkende best gedaan om terug te komen na mijn zware val", vertel hij verder.