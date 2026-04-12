Parijs-Roubaix krijgt zondag een primeur, namelijk dat de vrouwen voor het eerst ook op zondag rijden en achter de mannen aan finishen. Een mooie kans voor bijvoorbeeld Lorena Wiebes om zich in de kijker te rijden, echter stuitert de Nederlandse kanshebber met een groot vraagteken boven haar hoofd over de kasseien.

De 27-jarige Wiebes was tot anderhalve week geleden nog een favoriete voor de eindzege in de 'Hel van het Noorden', maar door haar valpartij tijdens de Ronde van Vlaanderen is het maar de vraag of ze zich vooraan kan mengen. Ze heeft ontzettend last van haar ribben en moet over 34 kilometer aan kasseien heen. Alsof dat niet al pijnlijk genoeg is, is ze volgens haar ploegleider ook nog eens verkouden en heeft ze dus 'last van haar longen'. Het zorgt voor een nieuwe opening in Parijs-Roubaix Femmes.

'Kunnen ons plan niet uitvoeren'

Danny Stam van haar ploeg SD Worx-Protime tempert de verwachtingen. "Met Lotte (Kopecky, de andere kopvrouw, red.) hebben we iemand die hier kan winnen, dat heeft ze eerder bewezen", zegt hij tegen De Telegraaf. "En we hebben een sterke ploeg in de breedte, maar met een niet-topfitte Lorena, kunnen we niet het beoogde plan uitvoeren.”

'Er zitten ook nadelen aan'

Het is sowieso een stuk moeilijker geworden om dergelijke klassiekers te winnen, daar er veel topvrouwen inmiddels over verschillende ploegen verdeeld zijn en het elkaar dus lastiger maken. "Dat maakt het vrouwenwielrennen interessanter en dat is eveneens in ons voordeel, maar er zitten ook nadelen aan", zegt Stam van SD-Worx.

"Om de koers te bepalen en te winnen is het lastiger geworden, omdat je veel meer sterke blokken hebt. Het geeft enerzijds meer voldoening wanneer we winnen, maar we zijn ook zo verwend dat we nog steeds graag heel veel prijzen willen pakken.”

'Pech ligt overal op de loer'

En dan is Parijs-Roubaix ook nog eens een van de moeilijkste koersen van het hele jaar om te winnen. Stam: "Favorieten zijn de laatste jaren veel meer over de ploegen uitgespreid en deze koers ligt veel rensters. Daarbij spelen hier altijd factoren mee waar je geen invloed op hebt. Pech ligt overal op de loer en daar mag je niet te veel van tegenkomen, want dan ga je nooit winnen.”