Voor Marianne Vos was de afgelopen periode een hele verdrietige. De vader van de toprenster was al een tijdje ernstig ziek en overleed uiteindelijk vorige week. De privésituatie zorgde ervoor dat Vos de afgelopen tijd meerdere grote koersen miste, maar zondag zal ze in Parijs-Roubaix na 'een hele pittige periode' weer op de fiets stappen.

Haar ploeg Visma | Lease a Bike meldt op de eigen site dat Vos zondag van de partij is in het wielermonument. De 38-jarige renster miste afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen vanwege het overlijden van haar vader Henk. Ook liet ze eerder Milaan-Sanremo schieten toen haar vader ernstig ziek was.

"Het is een hele pittige periode geweest", zegt Vos op de site van de ploeg. "Deze week heb ik geprobeerd het normale leven weer op te pakken, en daar is de fiets natuurlijk een belangrijk onderdeel van." Vos omschrijft Parijs-Roubaix als "een hele mooie koers" die "altijd een groot doel" is geweest. In de vijf edities van de Franse voorjaarsklassieker won nog nooit een Nederlandse vrouw.

Ook Pauline Ferrand-Prévot doet mee

Visma | Lease a Bike gaat zondag van start met nog een grote naam naast Vos. Ook titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot, die vorig jaar ook de Tour de France won en verloofd is met de Nederlandse renner Dylan van Baarle, doet mee.De selectie bestaat verder uit Lieke Nooijen, Nienke Veenhoven, Daniek Hengeveld en Margaux Vigié.

"Met Marianne én Pauline hebben we twee ijzers in het vuur", zegt ploegleider Jan Boven. "Maar dat betekent niet dat het vanzelf gaat." Volgens de ploegleider stond Roubaix in eerste instantie niet op het programma van Ferrand-Prévot, maar wilde ze uiteindelijk toch haar titel verdedigen. "Haar komst verandert natuurlijk de dynamiek en geeft ons nog meer opties in koers. Met zo'n sterke en brede ploeg gaan we vol voor het hoogst haalbare."

Demi Vollering ontbreekt

Waar Vos en Ferrand-Prévot wel meedoen aan Parijs-Roubaix zal Demi Vollering ontbreken. De toprenster van FDJ-Suez won afgelopen weekend met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Vollering vertelde na die zege dat ze dolgraag ook Parijs-Roubaix ooit eens wil rijden, maar dat het dan wel in een ander jaar zal zijn.