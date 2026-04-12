Prijzengeld Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix is zonder enige twijfel dé koers waar de renners het meest afzien op de fiets. Maar na een helse rit over de kasseien ligt er voor de winnaar wel een flinke beloning klaar. Zondag werd de 123e editie van de 'Hel van het Noorden' gewonnen door Wout van Aert. Maar ook Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel verdienden een aardig zakcentje. Hieronder lees je hoeveel prijzengeld er verdeeld wordt.

Tussen Compiègne en de iconische wielerbaan van Roubaix wacht de renners 258,3 kilometer waarvan maar liefst 54,8 kilometer aan kasseien, verdeeld over dertig stroken. De 'Hel van het Noorden' is geen gewone koers: lekke banden, valpartijen en pure slijtage bepalen het lot van de favorieten. Eén moment van pech en de droom is voorbij.

Dat was in de editie van 2026 niet anders. Het was nota bene Pogacar, die bij winst de vierde renner ooit zou zijn die alle monumenten weet te winnen, die als eerste pech kreeg. Hij moest zijn fiets inruilen voor een Shimano-fiets. Dat leek hem echter niet te deren, want met hulp van zijn ploegmaats had hij het gat van ruim dertig seconden binnen snel weer dicht gereden.

Maar toen sloeg het noodlot toe voor Van der Poel. De winnaar van de laatste drie edities kreeg op een vervelend moment een lekke band. Hij kon het gat daarna niet meer dichten. Er vormde zich een kopgroep met Pogacar, Van Aert en onder meer ook oud-wereldkampioen Mads Pedersen. De Belg en de Sloveen streden uiteindelijk om de overwinning in de eindsprint. Van Aert kwam als eerste over de streep.

Hoogste prijzengeld van alle monumenten

Van alle vijf de monumenten keert Parijs-Roubaix het hoogste bedrag uit. In totaal ligt er bij de mannen 91.000 euro klaar om te verdelen onder de top-20 van de uitslag. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld het totaal van 50.000 euro in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo. Ook bij de nog komende monumenten Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ligt het te verdelen bedrag een stuk lager.

De winnaar van Roubaix (Van Aert) strijkt 30.000 euro op, de nummer twee (Pogacar) 22.000 euro en de nummer drie 15.000 (Jasper Stuyven) euro. Ook de vrouwen rijden zondag voor flink wat prijzengeld: zij verdelen 49.000 euro onderling, met 20.000 euro voor de winnares.

Van der Poel gaat ook niet met lege handen naar huis. Met zijn vierde plek heeft hij nog 7500 euro verdiend. Nederlanders Tim van Dijk en Mike Teunissen finishten ook in de top tien. Met hun zesde en tiende plek verdienen ze respectievelijk 1700 en 1100 euro.

Prijzengeld Parijs-Roubaix

1. 30.000 euro

2. 22.000 euro

3. 15.000 euro

4. 7500 euro

5. 3200 euro

6. 1700 euro

7. 1500 euro

8. 1300 euro

9. 1200 euro

10. 1100 euro

11. 1000 euro

12. 900 euro

13. 800 euro

14. 700 euro

15. 600 euro

16 t/m 20. 500 euro

Ter vergelijking: Van der Poel pakte met zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen vorige week 10.000 euro. Diezelfde klassering in Parijs-Roubaix levert hem meer dan twee keer zoveel op.

Prijzengeld Parijs-Roubaix vrouwen

Opvallend is het verschil met de vrouwen. Bij de Ronde van Vlaanderen kregen mannen en vrouwen vorige week hetzelfde bedrag, maar dat is bij Parijs-Roubaix niet het geval. Vorig jaar ging die hoofdprijs naar Pauline Ferrand-Prévot. Dit jaar behoort Lotte Kopecky tot de grote favorieten, samen met Demi Vollering en Lorena Wiebes.

1. 20.000 euro

2. 11.000 euro

3. 6000 euro

4. 3000 euro

5. 2500 euro

6. 1500 euro

7. 800 euro

8. 600 euro

9. 500 euro

10 t/m 12. 400 euro

13 t/m 15. 300 euro

16 t/m 20. 500 euro