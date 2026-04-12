Na de Ronde van Vlaanderen staat zondag met Parijs-Roubaix alweer het volgende wielermonument op het programma. In de Hel van het Noorden kruisen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar opnieuw de degens. Hieronder lees je waar en hoe laat je in moet schakelen om geen seconde van het spektakel te missen.

Parijs-Roubaix is ieder jaar weer een verhaal op zich. Het is een gevreesde koers waarin vrijwel iedere renner onderweg wel iets tegenkomt. Valpartijen, lekke banden of simpelweg de benen die leeglopen: de kasseien maken er een slijtageslag van waarin de favorietengroep na elke strook verder wordt uitgedund. Het maakt dat deze klassieker enorm geliefd is. Een foutje en je kansen zijn verkeken.

Titanenduel

Toch gaat de aandacht vooral naar het volgende duel tussen Van der Poel en Pogacar. Na hun clash in de Ronde van Vlaanderen staan de twee opnieuw tegenover elkaar, maar daar werd al snel duidelijk hoe de verhoudingen lagen.

Pogacar was een klasse apart en alleen Van der Poel kon nog enigszins volgen, al bleek al gauw dat de Sloveen simpelweg de sterkste was. In Roubaix krijgt de Nederlander een nieuwe kans om dat recht te zetten, op een parcours dat meer op zijn lijf geschreven is. Al krijgt hij mogelijk ook meer concurrentie van Wout van Aert.

Voor Van der Poel staat er bovendien iets unieks op het spel. De Nederlander kan voor de vierde keer op rij Parijs-Roubaix winnen en zich daarmee in een illuster rijtje voegen. Het zou zijn status als kasseienkoning nog maar eens onderstrepen.

Aan de andere kant jaagt Pogacar op een andere mijlpaal. De Sloveen kan de lijst der wielermonumenten compleet maken, nadat hij eerder dit jaar voor het eerst Milaan-Sanremo wist te winnen. Daarmee zou hij zich voegen bij een uiterst select gezelschap met onder anderen Eddy Merckx, Rik Van Looy en Roger De Vlaeminck, die alle vijf monumenten op hun naam hebben staan.

TV-gids

Wie niets wil missen van de koers, heeft zondag genoeg opties. Eurosport 1 en HBO Max beginnen al om 10.30 uur met de uitzending, nog voor de officiële start om 10.50 uur. Daarmee zie je alle interviews met de favorieten en zie je hoe de strijd om de vlucht van de dag losbarst.

De Belgische zender Sporza schakelt later in en is vanaf 12.40 uur live. Daarmee zit je ruim op tijd voor het belangrijkste deel van de koers, met als zwaartepunt het Bos van Wallers. Ook de NOS is er natuurlijk bij. Via NOS.nl start de livestream om 13.05 uur, terwijl de uitzending op NPO 1 om 13.30 uur begint.

De finish op de iconische wielerbaan van Roubaix wordt verwacht tussen 16.30 en 17.00 uur, al blijft dat zoals altijd afhankelijk van het koersverloop.

Spanning bij de vrouwen

Na de mannen is het nog niet gedaan met het spektakel. Ook de vrouwen rijden Parijs-Roubaix, met dezelfde beruchte kasseien en een finish op de wielerbaan. De uitzending daarvan volgt later na de mannen via onder meer Eurosport en andere kanalen, terwijl je via HBO Max op ieder moment kunt inschakelen om de koers live te volgen.

Bij de vrouwen is de concurrentie minstens zo sterk. Lotte Kopecky behoort opnieuw tot de favorieten, maar krijgt stevige tegenstand van onder anderen Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marlen Reusser. De finish wordt verwacht rond 18:00 uur.