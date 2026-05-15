Unibet Rose Rockets had donderdag geen lekkere dag in de Giro. De ploeg zag Dylan Groenewegen een enorme kans op een ritzege verspillen en liep ook nog eens schade op aan de teambus.

Via de social media deelt Unibet Rose Rockets dat er schade aan de bus is opgelopen. "Een ongeluk zit in een klein hoekje", plaatst de ploeg bij een foto van de kapotte bus. "Gelukkig hebben onze renners geen grote schade opgelopen aan de crash in etappe zes. Onze bus had wat meer pech. Een vrachtwagen raakte een van onze ramen met de zijspiegels. Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen fixen, terwijl we door heel Italië rijden", vraagt Unibet Rose Rockets haar volgers om hulp.

🚌 Misfortune can strike at any moment…



Fortunately, the damage from the crash in the final stretch of Stage 6 wasn’t too bad. Our bus wasn’t so lucky. A truck smashed our outer window with its side mirror.



De bus lijkt wel gewoon verder te kunnen, maar de ploegleiding moet wel een oplossing zien te vinden voor het kapotte raam. Tot nu toe is het namelijk nog geen goed weer tijdens de Giro. Etappe vijf en zes werden getekend door gigantische regenbuien met onweer en hagel. De Belgische renner Oliver Naesen noemde de vijfde rit in de koers al 'een van de verschrikkelijkste dagen die hij op de fiets heeft gehad'.

Dylan Groenewegen

Groenewegen had tijdens de zesde etappe de ideale positie om de ritzege te pakken in de straten van Napels. Echter ging het op de kletsnatte kasseien mis in het slot van de race. Groenewegen schoot samen met een ploeggenoot onderuit en zorgde daarmee voor een massale valpartij in het peloton. Davide Ballerini bleef overeind en won uiteindelijk de etappe voor Jasper Stuyven en de tweevoudig ritwinnaar Paul Magnier.

Na de wedstrijd maakte Groenewegen direct bekend dat het gelukkig wel mee viel met zijn blessure. "Hij is nogal stijf, maar met een paar dagen is dat wel weer voorbij", vertelde de Sprinter van Unibet Rose Rockets vlak na de etappe waar hij onderuit ging. Vrijdag lijkt Groenewegen geen kans te hebben, aangezien er dan een zware bergrit op het programma staat.

