Oliver Naesen heeft tijdens de vijfde etappe van de Giro een van de slechtste ritten uit zijn carrière gehad. De Belg stond doodsangsten uit op de fiets en noemde de rit al met al 'een vreselijke dag'.

De vijfde etappe van de Giro d'Italia naar Potenza wordt door velen gezien als een van de heftigere ritten van de afgelopen jaren. Het peloton moest vanaf minuut 1 door gigantische regenbuien fietsen, waardoor het wegdek spekglad was. In de afdalingen van een klim zorgde dit voor levensgevaarlijke situaties. Ook voor de uiteindelijke ritwinnaar Igor Arrieta.

De renner van UAE Emirates kende een knotsgekke dag, waarin hij meerdere keren onderuit ging. Dit zorgde ervoor dat hij niet meer vol durfde afdalen. Daardoor reed Arrieta zelfs nog een keer verkeerd. Uiteindelijk mochten al zijn capriolen echter niet baten voor de rest, want met een uiterste krachtsinspanning pakte Arrieta alsnog de dagzege. Het roze ging naar zijn medevluchter Afonso Eulálio.

Oliver Naesen

Wie er absoluut niet heeft genoten van de vijfde Giro-etappe is Oliver Naesen. Hij maakte een vlog voor Sporza, waarin hij zichzelf voor en na de rit filmde. Voor de etappe was hij nog positief en vroeg Naesen zich af wat voor kleren hij aanmoest. De weersverwachtingen waren eerst 16 tot 17 graden, maar switchten naar 8 graden met regen. Voor de race kon Naesen dus nog lachen, maar daarna was hem dat lachen snel vergaan.

"Wat een vreselijke dag", was de conclusie van Naesen na de rit naar Potenza. "Water gieten, hagel, blikseminslagen. Zo dichtbij dat je denkt dat de volgende voor jou zal zijn. Dat soort dagen, zo moet ik er niet te veel meer op mijn pad krijgen. Zoals het gezegde gaat: de afwezigen hebben groot gelijk", vertelt Naesen over de martelgang naar Potenza. Hij feliciteert ook Arrieta nog met zijn zege in de barre omstandigheden. Naesen staat zelf op de 129e plek in het klassement met al meer dan veertig minuten achterstand op de klassementsleider Eulálio.

