Dylan Groenewegen maakte donderdag een grote kans om de zesde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven, maar tijdens de sprint vlak voor de finish ging het helemaal mis. De Nederlander ging onderuit in een glibberige bocht. Na afloop reageerde hij teleurgesteld voor de microfoon van Eurosport.

Alles liep op rolletjes voor Groenewegen en zijn team Unibet Rose Rockets. Ze trokken vol door naar de finish, maar terwijl het begon te druppelen vlak voor het einde ging het helemaal mis in de U-bocht richting de streep in Napels. "Het begon nogal glibberig te worden", zo reageerde de toprenner na afloop.

Strijdbaar

"We hebben het goed gedaan en dit kan gebeuren in een sprint", zo vervolgde hij. "Alsnog ben ik trots op het team, maar we hadden gewoon pech op het einde. Dat is teleurstellend, maar we kijken weer naar de volgende etappe", opperde een strijdbare Groenewegen.

Bij de val landde Groenewegen op zijn schouder. Hoe die nu voelt? "Hij is nogal stijf, maar met een paar dagen is dat wel weer voorbij."

Positiviteit

Ploegleider Bas Tietema verscheen na afloop ook voor de microfoon van Eurosport. Hij bleef verrassend positief tijdens het interview. "Ik ben echt trots over hoe we de laatste zeven kilometer rijden. Ik denk dat we het team zijn dat domineerde richting de laatste bocht", zo stak hij af.

Voor Tietema is het glas halfvol. "We hebben niet gewonnen, dus we moeten blijven vooruitkijken. Maar ik denk dat als je ziet hoe we rijden, met name in de sprintritten, dat dat heel veelbelovend is. Ik denk dat eigenlijk alles perfect ging, tot aan de laatste bocht."

Wat er in de laatste bocht gebeurde volgens Tietema? "Ik heb geen idee. Het leek gladheid. Het begon net vijf minuten voor de finish te druppelen. Dus helaas."

Winst Ballerini

Terwijl Groenewegen in de laatste bocht ten val kwam, reden Davide Ballerini en Jasper Stuyven daar via een andere lijn doorheen. Daardoor bleven zij overeind en ontliepen ze zowel de valpartij als de opstopping die daarachter ontstond. In de sprint tussen de twee trok de Italiaan van Astana uiteindelijk aan het langste eind. Casper van Uden, vorig jaar nog ritwinnaar in de Giro, eindigde als beste Nederlander op de tiende plaats.

