INEOS Grenadiers heeft een opvallende beslissing genomen richting de Vuelta. De ploegleiding heeft Ben Turner uit de Renewi Tour gehaald om hem de Vuelta te laten rijden.

Turner was zelf met INEOS Grenadiers actief op de Renewi Tour. De Brit stond 24e in het klassement, maar die plek kan hij niet meer verdedigen. Turner is om een opvallende reden plots uit koers gehaald, waardoor hij tijdens de volgende etappe van de Renewi Tour in België niet van start gaat. De eerste rit van de koers finishte in het Zeeuwse Terneuzen en werd gewonnen door sprinter Tim Merlier.

De reden dat Turner uit koers werd gehaald is een noodgeval in de Vuelta-selectie van INEOS Grenadiers. Lucas Hamilton werd plots ziek en was niet fit genoeg om aan de start te staan in Turijn. Turner bood zich aan om alsnog de Vuelta te rijden en de ploeg ging akkoord. De Brit werd van België naar Turijn gevlogen waar hij zaterdag aan de start zal verschijnen van de rittenkoers die na de openingsdagen Spanje doorkruist.

A late change to our #LaVuelta25 line-up as @benjeturner will join the team on the start line in Piemonte.



Unfortunately, Lucas Hamilton is unwell and won’t be able to race - we’re wishing him a full and speedy recovery 👊 pic.twitter.com/0KqwE39i0O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2025

Thymen Arensman

Na een zware maar succesvolle Tour de France maakt Arensman geen deel uit van de INEOS-selectie voor de Vuelta. De Nederlander won twee etappes in Frankrijk en gaat zich focussen op het WK wielrennen met Nederland. Die rit vindt van 20 tot en met 25 september plaats in Rwanda. Arensman is niet alleen een belangrijke pijler voor de wegrit bij de Nederlandse ploeg, hij zal ook de tijdrit voor zijn rekening nemen.

Vuelta-selectie INEOS

Toch reist INEOS wel met een sterke ploeg af naar Turijn. De ploeg heeft Egan Bernal als kopman. De Colombiaan wist de Tour de France al eens te winnen, maar in de Vuelta was hij nog niet succesvol. Onder andere Filippo Ganna, Bob Jungels en Michal Kwiatkowski moeten Bernal naar de overwinning helpen. Vorig jaar pakte Primoz Roglic namens Red Bull-BORA-Hansgrohe de eindzege in de Vuelta.