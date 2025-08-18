Bondscoach Koos Moerenhout heeft bekend gemaakt welke Nederlandse renners het WK zullen rijden. Waar Mathieu van der Poel ontbreekt, lijkt Thymen Arensman de belangrijkste man binnen de Nederlandse selectie.

Van der Poel maakte eerder al bekend dat hij het WK wielrennen in het Afrikaanse Rwanda niet zal gaan rijden. In 2023 werd hij nog wereldkampioen, maar dit jaar besloot hij zich weer op het mountainbiken te richten. Van der Poel rijdt dit jaar het WK mountainbiken. Daarmee kan hij dus niet de regenboogtrui heroveren van Tadej Pogacar, die het wereldkampioenschap in 2024 wist te winnen.

Nederland op het WK

Tour-uitblinker Thymen Arensman lijkt als belangrijkste kopman mee te gaan naar Rwanda. Hij zal samen met Bauke Mollema, Wout Poels, Koen Bouwman, Sam Oomen en Frank van den Broek het Nederlandse shirt dragen. Arensman won in de Tour de France nog twee etappes. Hij zal ook de tijdrit namens Nederland voor zijn rekening nemen. Het WK in Rwanda vindt jaar plaats van 21 tot en met 28 september.

Moerenhout

Moerenhout laat weten dat Arensman niet de enige kans voor Nederland is tijdens het WK. "We hebben dit jaar geen uitgesproken topfavoriet, zoals bijvoorbeeld eerder Mathieu van der Poel. Dit biedt ruimte om flexibel deze koers in te gaan. Thymen Arensman, goed voor twee etappezeges in de tour, heeft natuurlijk fantastische dingen laten zien. Dit zal zeker een speerpunt zijn. Maar ook een aantal andere renners krijgt zeker de vrijheid zich te mengen richting de finale."

Voor Nederland gaat er dus geen uitgesproken favoriet mee, maar Moerenhout ziet wel degelijk kansen. "De kansen van de Nederlanders liggen vooral op anticiperen wat er gebeurt in de koers en dan maken dat we weg zijn. Aan de andere kant, zal het ook wel echt een slijtageslag zal worden. Dus ik denk dat het een wedstrijd wordt die niet zal liegen. De beste renners gaan op dit parcours vanzelf van voren komen."