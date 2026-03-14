De winnaar van de Tirreno-Adriatico lijkt bekend. Klassementsleider Isaac del Toro schreef zaterdag op knappe wijze de zesde etappe op zijn naam en stevent af op de eindzege.

Met alleen nog een relatief vlakke etappe op zondag wisten de klassementsrenners dat zij zaterdag hun slag moesten slaan als ze nog iets wilden doen aan de leidende positie van de Mexicaanse ploeggenoot van Tadej Pogacar. De etappe van San Severino Marche naar Camerin telde liefst 4000 hoogtemeters en dus werd het een zware dag voor het peloton.

Van der Poel probeert het

Mathieu van der Poel won eerder deze week al twee etappes en vertelde voor de rit nog dat hij waarschijnlijk niet veel meer hoefde te doen om volgende week in Milaan - San Remo goed voor de dag te komen, maar toch probeerde hij in het begin meermaals aan te vallen. Ook eeuwige rivaal Wout van Aert schoof een keer mee, maar de vluchtpogingen strandden al snel.

Het was vervolgens wachten op het slot van de etappe, want met een steile aankomst zou daar waarschijnlijk de beslissing vallen. Van Aert sprong op vier kilometer van de streep nog eens weg, maar hij kon niet wegblijven op de slotklim waarin stukken met een stijgingspercentage van liefst twintig procent moesten worden overwonnen.

Del Toro lijkt Tirreno te beslissen

Giulio Pellizzari, de nummer twee in het klassement op 23 seconden van Del Toro, probeerde daar de Mexicaan nog te uit de leiderstrui te rijden, maar die hield stand. Als kers op de taart sprong hij vervolgens ook nog weg en pakte hij zijn eerste ritzege van deze Tirreno. Tobias Johannessen pakte achter hem de tweede plek en Matteo Jorgensen eindigde als derde. Pellizzari werd in zijn geboortestreek uiteindelijk vierde.

Del Toro verdedigt in de slotrit zondag een voorsprong van 42 seconden op Pellizzari. Visma | Lease a Bike-rijder Jorgensen staat derde met een achterstand van 43 seconden op de Mexicaan.