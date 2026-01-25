Jay Vine moest zondag enkel op zijn fiets blijven zitten en dan was de eindzege in de Tour Down Under binnen. Dat bleek echter nog niet zo'n simpele uitdaging, want de Australische ploeggenoot van Tadej Pogacar was slachtoffer van een bizarre valpartij in de slotetappe. Twee kangoeroes zorgden er namelijk voor dat een deel van het peloton hard ten val kwam.

Vine greep eerder deze week de macht na een krankzinnige aanval samen met ploeggenoot Jhonatan Narvaez. Waar de Tour Down Under al enkele jaren wordt beslist met een paar seconden verschil, reden de twee ploegmaten van Pogacar, die zelf niet aanwezig was in Australië, samen een minuut weg bij het peloton.

Toch was het een moeizame week voor de ploeg, want Narvaez viel enkele dagen later uit en aangezien er eerder al een andere renner van het team op moest geven, had Vine op de slotdag nog maar drie ploeggenoten over. Met ruim een minuut voorsprong op de rest hoefde Vine zich echter weinig zorgen te maken over de niet erg lastige slotrit.

Het leek dan ook niet meer spannend te gaan worden, maar plotseling was er te zien dat enkele renners waren gevallen. Hoe dat precies was gebeurd, werd al snel duidelijk. Twee kangoeroes sprongen namelijk in het rond.

Kangoeroes zorgen voor valpartij

De dieren zorgden voor chaos en daardoor gingen Vine en teamgenoot Mikkel Bjerg hard onderuit. De schade bij Bjerg was dusdanig groot dat hij de rit niet kon uitfietsen, maar Vine kwam er beter vanaf. Hij stapte weer op de fiets en eindigde uiteindelijk in het peloton waardoor hij voor de tweede keer in zijn loopbaan de koers in zijn thuisland won. Matthew Brennan van Visma | Lease a Bike won de laatste etappe.

"Altijd als mensen me vragen wat het gevaarlijkste aan Australië is, zeg ik dat het kangoeroes zijn. Ze wachten in de bosjes tot je niet meer op tijd kunt stoppen en dan springen ze ineens voor je. Dat heeft vandaag wel weer laten zien. Twee van hen sprongen ineens het peloton in toen we vijftig kilometer per uur reden. Eentje stopte en ging daarna alle kanten op waardoor ik de achterkant raakte. Ik ben oké en gelukkig konden we toch de eindzege pakken", reageerde Vine direct na afloop.