Mathieu van der Poel blijft foutloos bij het veldrijden. Zaterdag pakte de onverslaanbare Nederlander zijn elfde zege op rij. De 31-jarige Van der Poel pakte in zijn regenboogtrui de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen. Dat leverde hem een stukje geschiedenis op.

Op drie seconden eindigde Nederlands kampioen Tibor Del Grosso als tweede, voor de Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys. Van der Poel boekte zijn vijftigste zege in een wereldbeker, waarmee hij de legendarische Sven Nys evenaarde.

"Heel mooi", zei Van der Poel over het evenaren van het record van Nys. "Ik wist dat het vandaag superlastig zou zijn en die twee lekke banden hebben wel veel energie gekost. Ik keerde op mijn eigen tempo terug en toen reed ik weer lek, maar ik zal niet de enige zijn die dit hier overkomt. Ik ben blij met het gevoel en heb alles kunnen doen wat ik wilde", keek hij vooruit naar het WK van volgende week.

Even spannend na lekke band

Na een grote valpartij bij de start ontstond snel een kopgroep met onder anderen Van der Poel en Del Grosso. De twee land- en ploeggenoten lieten even later de rest achter. Van der Poel loste Del Grosso, maar werd teruggeworpen door een lekke band.

🚴‍♂️🇧🇪 | Ondanks twee lekke banden wint Mathieu van der Poel in Maasmechelen. Het is de 300e zege in de cross en hij evenaart Sven Nys met zijn 50e wereldbekerzege! 🇳🇱🏆



January 24, 2026

Del Grosso reed lang alleen, maar werd weer ingelopen door een groepje met de teruggekeerde Van der Poel. De wereldkampioen kwam even op adem en reed vervolgens de rest uit het wiel. Door een tweede lekke band leek het nog even spannend te worden, maar Van der Poel hield gemakkelijk stand.