Prijzengeld Parijs-Roubaix 2025 | Mathieu van der Poel jaagt weer op hoogste bedrag van alle 'monumenten'

Parijs-Roubaix en afzien gaan hand in hand samen, maar de renners krijgen daar wel een flinke portie prijzengeld voor terug. Mathieu van der Poel is één van de topfavorieten om er met de bijzondere 'beker' én de hoofdprijs vandoor te gaan in de 'Hel van het Noorden'. Lees hier wat de Nederlandse wielrenner kan verdienen.

Parijs-Roubaix 2025 gaat over bijna 260 kilometer naar de traditionele wielerbaan in Roubaix. Onderweg gaan de renners stofhappen in Noord-Frankrijk en komen ze 55 kilometer aan kasseistroken tegen. Dat is waar het wielermonument om bekendstaat. Niet zo gek is dan ook de beker die de winnaar mee naar huis mag nemen. Van der Poel kreeg, als winnaar van de laatste twee edities, telkens een enkele kassei mee naar huis.

Hoogste bedrag van alle monumenten

Een mooi aandenken, maar het is de gladiatoren op de fiets vooral te doen om de eer en titel. Een mooie bijkomstigheid is het prijzengeld dat de organisatie uitdeelt. Sterker nog: van alle vijf de 'monumenten' keert Parijs-Roubaix het hoogste bedrag uit. Al is het niet alleen maar hosanna in de koers. Zo krijgen de vrouwen, die op zaterdag 12 april hun koers rijden, veel minder dan de mannen. Bij de Ronde van Vlaanderen afgelopen weekend kregen mannen en vrouwen bijvoorbeeld hetzelfde.

Vrouwen veel minder dan mannen

In totaal ligt er bij de mannen 91.000 euro klaar om te verdelen onder de top-20 van de uitslag. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld het totaal van 50.000 euro in de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo. Ook bij de nog komende monumenten; Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije, ligt het te winnen bedrag een stuk lager. De vrouwen mogen in Parijs-Roubaix 49.000 euro aan prijzengeld verdelen.

Prijzengeld Parijs-Roubaix 2025

1. 30.000 euro

2. 22.000 euro

3. 15.000 euro

4. 7500 euro

5. 3200 euro

6. 1700 euro

7. 1500 euro

8. 1300 euro

9. 1200 euro

10. 1100 euro

11. 1000 euro

12. 900 euro

13. 800 euro

14. 700 euro

15. 600 euro

16 t/m 20. 500 euro

Ter vergelijking: Van der Poel pakte met zijn derde plek in de Ronde van Vlaanderen 5000 euro. Een zelfde eindklassering in Parijs-Roubaix zou de Nederlander drie keer zoveel opleveren. Het prijzengeld van de vrouwen (zie hieronder) is als volgt verdeeld.

Prijzengeld Parijs-Roubaix 2025 vrouwen

1. 20.000 euro

2. 11.000 euro

3. 6000 euro

4. 3000 euro

5. 2500 euro

6. 1500 euro

7. 800 euro

8. 600 euro

9. 500 euro

10 t/m 12. 400 euro

13 t/m 15. 300 euro

16 t/m 20. 200 euro