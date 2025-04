Waarom 'misschien wel de hele wielerwereld' tijdens Parijs-Roubaix naar Wout van Aert kijkt

Parijs-Roubaix is een van de mooiste, misschien wel dé mooiste wielerklassieker van het seizoen. Vandaag wordt-ie voor de 122ste keer verreden en zijn alle ogen gericht op debutant Tadej Pogacar én natuurlijk de Nederlander Mathieu van der Poel, die de afgelopen twee edities won. Alhoewel, Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem durft dat te betwijfelen.

Overal waar Pogacar aan de start staat, is de Sloveense wereldkampioen favoriet voor de (eind)zege. Zo ook bij zijn eerste keer 'de Hel van het Noorden'. Na bijna 260 loodzware kilometers over dertig kasseienstroken zien de kijkers wie er op de traditionele wielerbaan van Roubaix als eerste over de streep komt. Chauvinistisch als de Belgen zijn, is de hoop gevestigd op een man in het geel.

Wout van Aert

Volgens Vanbelleghem 'kijkt heel België, zo niet de hele wielerwereld' reikhalzend uit naar Wout van Aert. De Belg in dienst van het Nederlandse Visma | Lease a Bike heeft een haat-liefde-verhouding met de vijf wielermonumenten, waarvan Parijs-Roubaix er één is. Telkens behoort hij tot de topfavorieten, maar telkens grijpt hij ook naast de zege. Alleen Milaan-Sanremo in 2020 prijkt op zijn monumentenlijst.

Tadej Pogacar gaat 'nieuwe uitdaging op onbekend terrein' aan met 'heel sterke ploeg' Tadej Pogacar heeft al zoveel gewonnen, dat je niet zou verwachten dat hij zondag pas zijn debuut maakt in één de grootste klassiekers van de wielerkalender. Toch rijdt de Sloveense wereldkampioen voor het eerst Parijs-Roubaix. Zijn ploeg UAE Team Emirates geeft hem veel podiumervaring mee voor de 'Hel van het Noorden.'

'In één klap verlost van al die vragen'

De Eurosport-commentator weet dat iedereen het Van Aert ook eens gunt om te winnen. Maar dat betekent niet dat hij het cadeau krijgt, met ook alleskunner Van der Poel aan de start. "Iedereen kijkt naar Van Aert. Bij een zege is hij in één klap verlost van al die vragen en twijfels over of hij zo'n klassieker kan winnen", zegt Vanbelleghem over zijn landgenoot tegen Sportnieuws.nl.

'Bevrijd naar de Giro'

Stiekem kijkt hij ook al vooruit naar de Giro d'Italia, die op 9 mei begint in Albanië en een perfect parkoers kent voor Van Aert. "Als hij Parijs-Roubaix wint, staat hij daar misschien wel bevrijd aan de start." Het wordt voor Van Aert zijn debuut in de grote Ronde van Italië. In een koers die hem op het lijf geschreven is. "Het zou niet gek zijn als hij na vijftien dagen in het roze staat. Maar voor de eindzege is hij daar kansloos."

Mathieu van der Poel

Maar eerst Parijs-Roubaix, waar de ogen van België en volgens Vanbelleghem van de hele wielerwereld op Van Aert gericht zijn. Hij krijgt enorme concurrentie. Naast Pogacar staan ook Mathieu van der Poel (winnaar van 2024 en 2023) en Mads Pedersen weer aan de start. Met z'n vieren verdeelden ze afgelopen weekend tijdens de Ronde van Vlaanderen de eerste plekken. Spektakel gegarandeerd dus.

Waarschuwing voor Mathieu van der Poel: ‘Concurrent heeft alle pijlen op Parijs-Roubaix gericht’ Mathieu van der Poel moest afgelopen zondag zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar tijdens de Ronde van Vlaanderen. De twee zijn al jaren aan elkaar gewaagd en leveren steevast spectaculaire duels af. Toch zat het Van der Poel niet mee: hij bleek achteraf niet helemaal fit en kwam ook nog ten val, waardoor hij tijd moest goedmaken. Met het oog op het volgende wielermonument, Parijs-Roubaix, doemt er nog een gevaarlijke tegenstander op: Wout van Aert.

Hoe laat Parijs-Roubaix is live?

Parijs-Roubaix is zondag 13 april live te zien op Eurosport. Vanaf 10.30 uur is de zender al live, met Vanbelleghem als commentator. De 'Hel van het Noorden' is in Nederland ook te zien op Sporza (vanaf 13.30 uur) en op NPO 1 (vanaf 13.10 uur).

Het karakteristieke 'stofhappen' op de Franse paadjes, de passage door het iconische 'Bos van Wallers-Arenberg' en de traditionele aankomst bieden al genoeg ingrediënten voor een heerlijke zondag. Maar met de deelnemers kan het niet anders dan smullen worden.