Zorgen over Mathieu van der Poel richting Parijs-Roubaix: 'Het is nog niet helemaal uit zijn lichaam'

Bij Alpecin-Deceuninck zijn er nog altijd zorgen over de fysieke gesteldheid van Mathieu van der Poel richting Parijs-Roubaix. Sportief manager Christoph Roodhooft vertelt dat de Nederlander nog altijd kampt met ziekteverschijnselen.

Van der Poel verkent vrijdag het parcours van Parijs-Roubaix en lijkt dus gewoon van start te gaan dit weekend, maar hij is nog niet helemaal topfit. "Nog niet helemaal. Mathieu is in België gebleven, heeft gewoon getraind, maar zijn recuperatie was nog niet optimaal. Waarschijnlijk ook door die Ronde van Vlaanderen. Als je net ziek bent geweest, blijft dat langer in je lijf hangen. Maar goed: zondag Roubaix. Een nieuwe kans", zegt Roodhooft over de fitheid van Van der Poel.

Nadat Van der Poel derde eindigde tijdens de Ronde van Vlaanderen, maakte hij bekend dat hij drie dagen voor de belangrijke voorjaarsklassieker ziek was geweest. Hij wilde het niet als excuus gebruiken waarom hij achter Mads Pedersen en winnaar Tadej Pogacar eindigde in Vlaanderen.

Mentale verwerking

Van der Poel is volgens Roodhooft mentaal al wel over zijn verlies in de Ronde van Vlaanderen heen. "Hij was nog altijd derde. Maar voorts: als iemand beter is, heeft Mathieu er nooit veel moeite mee dat hij niet wint. En laten we een kat een kat noemen, zondag was er iemand beter."

Parijs-Roubaix

Veel renners hebben Parijs-Roubaix als een belangrijk doel gesteld voor het voorjaar. Van der Poel was de laatste twee edities de winnaar in de Franse klassieker. Naast de Nederlander worden ook Wout van Aert en Mads Pedersen als belangrijke gegadigden te zien. Bij INEOS Grenadiers wordt gemikt op tijdrijders Filippo Ganna en Joshua Tarling voor een eventuele overwinning in Frankrijk.