Ex-wielrenster Annemiek van Vleuten debuteert in nieuwe rol bij NOS: 'Ze doet het top'

Annemiek van Vleuten heeft een nieuwe rol gekregen bij de NOS. De 41-jarige voormalig topwielrenster verscheen tijdens de Parijs–Roubaix Femmes niet vóór maar achter de camera.

Van Vleuten was voor het eerst te horen als commentator. De oud-prof stopte met wielrennen in 2023 en is sindsdien als analist te zien bij de wieleruitzendingen van de NOS. Op zaterdag stapte ze voor het eerst in het commentaarhokje.

Parijs-Roubaix

Samen met hoofdcommentator Andries Lamain was Van Vleuten getuige van een bijzondere koers. Niet de Belgische titelverdedigster Lotte Kopecky, maar de Française Pauline Ferrand-Prévot was de verrassende winnaar van Parijs-Roubaix Femmes.

Ze is de eerste Française die de koers wint. De erelijst bij de vrouwen oogt nog niet lang, aangezien het pas de vijfde editie is van Paris-Roubaix Femmes. Kopecky kon de eerste worden die erin slaagde om twee keer te winnen in Roubaix.

Marianne Vos was de beste Nederlandse renster. Zij miste nipt het podium en werd vierde. Letizia Borghesi pakte de tweede plaats, terwijl Kopecky genoegen moest nemen met brons.

Roxane Knetemann

Het is onbekend of Van Vleuten vaker in de commentaarpositie zal verschijnen bij de NOS. Normaliter is Roxane Knetemann de vaste co-commentator tijdens vrouwenkoersen. Zij was zaterdag afwezig.

Wielerfans waren enthousiast over de nieuwe rol van Van Vleuten. 'Ze doet het echt top', schrijft een gebruiker op X. 'Het verslag van Van Vleuten is kundig en informatiedicht, aanwinst!', schrijft een ander. Een laatste fan durft zelfs een vergelijking te maken: 'Beter dan Knetemann'.

Wereldkampioen

Van Vleuten is een van de beste wielrensters die Nederland ooit gekend heeft. In 2017 en 2018 werd ze wereldkampioen tijdrijden en in 2019 en 2022 pakte ze de wereldtitel op de weg. In datzelfde jaar won ze de Tour de France Femmes. Daarnaast pakte ze een gouden en een zilveren medaille op de Olympische Spelen.

In de korte bestaansgeschiedenis van Parijs Roubaix Femmes reed ze de klassieker slechts eenmaal. In 2021 eindigde haar deelname teleurstellend met een opgave.