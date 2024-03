Primoz Roglic moet nog heel erg wennen aan zijn nieuwe team: 'Ik rijd nog achter die gelen aan'

Liefst acht jaar koerste Primoz Roglic voor het team van Jumbo-Visma (nu Visma - Lease a Bike). Het is dus niet zo gek dat hij in zijn eerste koers voor zijn nieuwe team heel erg moet wennen.

Roglic maakte afgelopen winter de overstap van Visma naar Bora-Hansgrohe. Bij het Duitse team, dat in het groen-geel rijdt, maakte hij deze week zijn debuut in de WorldTour tijdens Parijs-Nice. De Sloveen merkt dat hij nog heel erg moet wennen aan zijn nieuwe ploeg en de nieuwe kleuren waar hij nu bij hoort.

"Tijdens de koers volg ik nog steeds de gele kleuren af en toe", zegt Roglic eerlijk tegen RTV Slo. "Na al die jaren moet ik zelf ook nog wennen aan deze nieuwe kleuren. Voorlopig zijn we allemaal nog aan het wennen, want als je na al die jaren met steeds dezelfde mensen racet, is het nu heel anders om met een compleet nieuw team met nieuwe mensen te moeten koersen"

'Vertrouwen winnen'

Roglic wil graag etappes en het klassement winnen tijdens Parijs-Nice, maar dat is niet zijn belangrijkste doel van de voorjaarskoers. "We willen winnen, maar zo zijn er nog minstens tien andere renners die dat willen. Laten we het even tijd geven, de benen zullen uiteindelijk uitwijzen hoe goed we zijn. Maar deze koers is vooral belangrijk om elkaars vertrouwen te winnen binnen de ploeg en elkaar beter te leren kennen."

Roglic kwam in de eerste twee etappes van Parijs-Nice nog niet in het spel voor. Hij finishte telkens keurig in dezelfde tijd als de winnaar. Maandag won een Nederlander de sprint.