Rel rond Belgische topwielrenner krijgt staartje: familie dreigt met juridische stappen

Het is behoorlijk onrustig rond Remco Evenepoel. De Belgische wielrenner reageerde maandag woedend op uitspraken van een sportjournalist over de familie van zijn vrouw Oumi Rayane. Ondertussen hebben hij en zijn geliefde ook te maken met racistische opmerkingen en de familie van de renner geeft aan dat er mogelijk juridische stappen gaan volgen.

Journalist Ruben van Gucht schoof maandag aan in het VRT-programma De Afspraak en beweerde geruchten te hebben gehoord dat Evenepoel financieel voor de familie van zijn vrouw Oumi zou zorgen. De Belgische topper noemde het 'complete onzin' via een statement op Instagram en sloeg hard terug naar Van Gucht: "Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is?"

De uitspraak van Van Gucht was de druppel die de emmer deed overlopen, want het blijkt dat Evenepoel en zijn vrouw al enige tijd de nodige drek over zich heen krijgen. Dat vertelt zijn vader Patrick in gesprek met Het Nieuwsblad. Evenepoel verklaarde onlangs via zijn vrouw in aanraking te zijn gekomen met de islam en sinds ongeveer een jaar te bidden. Dat hielp hem naar eigen zeggen door de zware periode die hij meemaakte na zijn ongeluk met een bestelbusje.

'Het houdt niet op'

In de Facebookgroep die supporters van hem hebben opgericht, werden daar de nodige spottende opmerkingen over gemaakt. Een moderator van de groep zag dat er ook een racistisch bericht was gerapporteerd door fans. Vader Patrick zit ook in de groep en liet weten dat hij graag hoorde wie die reactie had geplaatst. "Stuur naam en bericht door aub. We hebben onze juridische dienst aangesporken en we gaan dagvaarden. Het moet stoppen!"

Dat alles speelde zich af voor de uitspraak van Van Gucht en in gesprek met de krant geeft de vader van Evenepoel aan dat hij het helemaal gehad heeft. "Het houdt niet op. En dan doet Ruben van Gucht er nog een schep bovenop", vertelt hij in gesprek met het Belgische medium. "Uiteraard rakn die uitspraken ons. Het gaat niet meer om de atleet, maar over uw kind. Die reacties kunnen we niet meer zo laten."