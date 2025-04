Vrouw van Belgische topwielrenner blikt terug op zware periode: 'Dieptepunten nog dieper'

Wielrenner Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane hebben een zware periode achter de rug. De 25-jarige Belg klapte in december tijdens een training op een openstaande autodeur en brak van alles. 'De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar.'

Evenepoel start zondagmiddag in de Amstel Gold Race nadat hij twee dagen geleden zijn spectaculaire rentree maakte in het wielerpeloton. Hij won de Brabantse Pijl. Op Instagram moest de Belgische topwielrenner zijn verhaal kwijt. 'Ik kan eerlijk zeggen dat ik onder de grond heb gelegen en oprecht twijfelde over mijn toekomst. Ik heb veel gehuild en was vaak gefrustreerd.'

'Zonder jou was ik gestopt'

Het was een tijd die ook zwaar was voor zijn vrouw, zo blijkt. Oumi speelde een belangrijke rol in het herstel van Evenepoel. 'We hadden en zullen nog veel gebeden hebben samen. Dat is zo'n ongelofelijk iets dat je mij geleerd hebt. Het is een heel speciaal gevoel dat ik graag met jou wil delen. Ik wil je graag vertellen dat ik, zonder jou, waarschijnlijk gestopt was met mijn carrière', schreef hij richting zijn vrouw.

Zowel fysiek als mentaal zwaar

Enkele dagen later plaatste Oumi ook een persoonlijk bericht op Instagram. 'De afgelopen maanden waren zowel fysiek als mentaal heel zwaar', opent ze het bericht. 'Ja, de hoogtepunten van de afgelopen seizoenen waren ongelooflijk maar daardoor voelden de dieptepunten ook nog dieper. Maar we werkten in stilte hard om sterker terug te komen. Met deze boodschap wil ik mijn welgemeende dankbaarheid uiten aan iedereen die aan onze zijde stond in de moeilijke tijden.'

'Het is makkelijk om mensen naast je te hebben in goeie tijden, maar op de moeilijke momenten zie je wie er écht voor je is. Dus bedankt aan onze familie, onze vrienden en de beste fans om ons de steun te bieden die we nodig hadden. Je weet wie je bent. Een kleine cirkel, maar de allersterkste'. Ze rondt het bericht af met 'R&O': Remco en Oumi.

Jeugdliefde

Oumi en Evenepoel zijn jeugdliefdes van elkaar. De Belgische met Marokkaanse achtergrond ging in 2019 even uit elkaar met de wielrenner, maar is inmiddels getrouwd.