Remco Evenepoel haalt uit naar ex-ploegmaat Tim Declercq: 'Zoiets doe je niet'

Remco Evenepoel heeft na afloop van de ploegentijdrit in Parijs-Nice uitgehaald naar Tim Declercq. Zijn oud-ploeggenoot zou niet aan de kant zijn gegaan in een technische bocht. Declercq, die tegenwoordig bij Lidl-Trek rijdt, was zich van geen kwaad bewust.

In gesprek met Sporza en VTM was Evenepoel zichtbaar gefrustreerd. De renner van Soudal Quick-Step baalde van het tijdsverlies op UAE Emirates, dat onder andere te wijten was aan de weersomstandigheden. "We hadden twintig seconden voorsprong op UAE Emirates aan het tussenpunt en in het stuk naar beneden kan je bijna geen tijd verliezen. Maar het is simpel: de regen is gevallen en de wind draaide. In de laatste kilometers zijn er enkele technische bochten. Als je die met volle snelheid kunt nemen, scheelt dat toch vier à vijf seconden per bocht."

Ook Declercq moest het ontgelden. "Hij bleef voor ons rijden in een technische bocht en ging niet aan de kant", zei Evenepoel. "Dat was echt smerig. Tim mag dan wel een ex-ploegmaat geweest zijn, maar zoiets doe je niet. Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel."

Nieuwe tijdrithelm nog geen succes voor Visma | Lease a Bike Voor de tweede keer kwam Visma | Lease a Bike deze week in actie met de nieuwe aerodynamische helmen. Opnieuw heeft dit nog geen direct succes opgeleverd in de teleurstellende ploegentijdrit in Parijs-Nice. Team UAE Emirates gaf de concurrentie het nakijken met de snelste tijd.

Declercq zelf was zich van geen kwaad bewust. "Het was onopzettelijk, maar het kan gebeuren. Maar ik zie niet in wat ik eraan kon doen", liet hij weten. "In principe had die motor voor mij moeten zeggen: ze zijn daar. Vanuit de auto konden ze niets in het oortje zeggen, want dan hoorden de eerste mannen dat ook en dat is mega verwarrend. Dan was ik mooi aan de kant gegaan, want dit is het laatste wat ik zou doen. Remco zou mij toch moeten kennen als persoon, dat ik zoiets nooit met opzet zou doen. 'Het kan wel', dat vind ik een beetje jammer dat hij dat zegt. Ik wil het ook niet op de spits drijven. Hij zei het in the heat of the moment."

Declercq heeft inmiddels ook via Instagram nog zijn excuses aangeboden aan Evenepoel. Op een foto van de Soudal Quick-Step kopman reageerde hij 'Sorry als ik jullie wat tijd gekost heb, dat was zeker niet mijn bedoeling'.