Nieuwe tijdrithelm nog geen succes voor Visma | Lease a Bike

Voor de tweede keer kwam Visma | Lease a Bike deze week in actie met de nieuwe aerodynamische helmen. Opnieuw heeft dit nog geen direct succes opgeleverd in de teleurstellende ploegentijdrit in Parijs-Nice. Team UAE Emirates gaf de concurrentie het nakijken met de snelste tijd.

De derde etappe in de Franse koers stond in het teken van een 27 kilometer lange ploegentijdrit met twee korte beklimmingen. UAE klokte met een tijd van 31 minuten en 23 seconden de snelste tijd. Team Jayco AlUla kwam ruim 15 seconden te kort voor de overwinning. Na die tijd begon het te regenen in Auxerre en waren de teams die nog van start moesten in het nadeel.

Twijfels over nieuwe tijdrithelm

Visma had in tegenstelling tot UAE meer last van de regenval, maar echt in de buurt van de overwinning waren de renners niet gekomen. De winnaar van de ploegentijdrit in Parijs-Nice van vorig jaar kwam tijdens deze editie niet verder dan een teleurstellende zesde plaats, op 38 seconden van UAE. De ploeg mist wel enkele erkende hardrijders ten opzichte van de vorige editie doordat Jonas Vingegaard en de vertrokken Rohan Dennis ontbreken.

In Tirreno-Adriatico kon Visma maandag de helmen voor het eerst uittesten. Toen eindigde Vingegaard op de negende plaats met zijn tijdrit. Door de uitblijvende resultaten beginnen critici langzamerhand te twijfelen aan het ontwerp van de futuristische tijdrithelmen. Voor de Nederlandse ploeg is het dus van belang dat snel duidelijk wordt of de nieuwe tijdrithelm daadwerkelijk sneller is.

Parijs-Nice

Brandon McNulty is na de tijdrit in Parijs-Nice de nieuwe koploper in het algemeen klassement. De Amerikaan van UAE staat samen met drie ploeggenoten op een gedeelde eerste plaats. De Franse etappekoers duurt tot en met zondag. Woensdag staat een zware bergetappe op het programma voor het peloton met de finish op de Mont Brouilly.