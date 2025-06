Tim Wellens is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. Na een solo van 41 kilometer bleef hij zijn concurrenten Remco Evenepoel en Jasper Philipsen voor en is hij voor het eerst in zijn loopbaan nationaal kampioen bij de Zuiderburen.

Tijdens de race om het Belgisch kampioenschap staan doorgaans alle kanonnen aan de start. Zondag was dat echter anders. Wout van Aert besloot zich terug te trekken omdat hij ziek was. Met nog maar één week voor de Tour de France is dat geen goed teken voor zijn ploeg Visma | Lease a Bike. Toprenners in België zijn verplicht om mee te doen aan het Belgisch kampioenschap en dus kan het ziek melden ook een reden zijn om de race te kunnen ontlopen.

Visma | Lease a Bike krijgt week voor de Tour de France slecht nieuws over Wout van Aert Wout van Aert heeft zichzelf ziek gemeld voor het Belgisch kampioenschap. Dat meldt zijn ploeg Visma | Lease a Bike in een statement. Het zou voor Van Aert eigenlijk de laatste rit zijn voordat hij volgende week aan de Tour de France begint.

IJzersterke Wellens

Na een aantal pogingen bleef er uiteindelijk een vluchtgroep van zes renners vooruit: Ilan Van Wilder, Dries De Bondt, Jonas Rickaert, Dries De Pooter, Arjen Livyns en Vincent Van Hemelen. Uiteindelijk sprong er een grote groep uit het peloton weg richting die vluchters. In die groep zaten toprenners als Evenepoel, Philipsen, Wellens en Florian Vermeersch. Wellens bleek van die groep het meest gebrand op de overwinning, want de klimmer begon aan een indrukwekkende solo.

Met nog veertig kilometer te gaan zette Wellens de aanval in en hij gaf zijn eerste positie niet meer af. Achter hem vochten Evenepoel en Philipsen voor de tweede plek, die uiteindelijk naar eerstgenoemde ging. Evenepoel hoopte naar de Tour de France af te reizen met de Belgische titel. De renner van Quick Step moet daar samen met Jonas Vingegaard de belangrijkste uitdager worden voor titelverdediger Tadej Pogacar.

Andere landen

In een hoop andere landen werd ook het nationaal kampioenschap gehouden. Zo werd in Duitsland Georg Zimmerman van Intermarché-Wanty de nationaal kampioen. In Frankrijk knalde Dorian Godon van Decathlon-AG2R naar de nationale titel. Zaterdag werd in Nederland Danny van Poppel al nationaal kampioen.

Op zaterdag 5 juli start de Tour de France in de Franse plaats Lille. Op 27 juli wordt de laatste etappe verreden op de Champs-Élysees. Normaal gesproken is die laatste rit een formaliteit, maar dit jaar is het anders. In etappe 27 moet er nog meermaals een klim gereden worden over Mont Martre in Parijs.