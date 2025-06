Wout van Aert heeft zichzelf ziek gemeld voor het Belgisch kampioenschap. Dat meldt zijn ploeg Visma | Lease a Bike in een statement. Het zou voor Van Aert eigenlijk de laatste rit zijn voordat hij volgende week aan de Tour de France begint.

"Wout ontwikkelde zaterdagavond ziekteverschijnselen en na een medische evaluatie vanochtend is besloten hem terug te trekken uit de wedstrijd", aldus Visma | Lease a Bike. De Belg doet daarom niet mee aan het Belgisch kampioenschap dat zondag gepland staat.

Tour de France

Van Aert staat op de startlijst voor de Tour de France, die zaterdag begint. De andere renners van Visma | Lease a Bike zijn kopman Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss, Simon Yates, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Edoardo Affini. Visma | Lease a Bike hoopt met Vingegaard de Tour te kunnen winnen. Daarvoor zal de Deen wel af moeten rekenen met de grote favoriet en titelverdediger Tadej Pogacar.

Verplichte deelname

Toch hoeft het ziekmelden van Van Aert niet direct slecht nieuws te betekenen voor zijn ploeg. In België moeten alle toprenners verplicht meedoen aan het nationaal kampioenschap, waardoor het meer dan eens voorkomt dat een renner zich ziek meldt. Mede daarom is het niet bekend of Van Aert daadwerkelijk ziek is, of zich wil sparen voor de aankomende Tour de France.

Etappesucces

De deelname van Van Aert aan de Tour de France is voor Visma | Lease a Bike op meerdere vlakken erg belangrijk. De Belg is een van de beste temporijders ter wereld en kan daardoor erg belangrijk zijn om de concurrenten van zijn kopman Vingegaard kapot te rijden. Ook voor etappesucces kan Van Aert erg belangrijk zijn. In het schema van de Tour is er veel ruimte voor vluchters en dus bestaat de kans dat Visma de Belg een keer laat rijden voor een zege in zo'n rit. Zelfs in de sprints zou Van Aert nog mee kunnen doen, aangezien zijn ploeg geen pure sprinter mee heeft.