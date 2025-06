Tadej Pogacar won zaterdag de zevende etappe in het Critérium du Dauphiné. Na afloop was de Sloveense wereldkampioen erg kritisch op Visma | Lease a Bike. Hij sprak van een 'gevaarlijke' handelswijze van de Nederlandse ploeg in de afdaling van de Col de la Croix de Fer.

De ritwinnaar en klassementsleider van UAE Team Emirates kwam in de koninginnenrit, met drie reuzencols, solo over de finish. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) werd tweede op 14 seconden.

Viervoudig etappewinnaar moet Tour de France dit jaar laten schieten om vreselijke reden Michael Matthews kan niet meedoen aan de Tour de France. Dat maakt zijn ploeg Jayco AlUla vrijdag bekend. De viervoudig etappewinnaar kampt met de voortekenen van een longembolie en neemt het zeker voor het onzekere.

In de afdaling van de Col de la Croix de Fer had Pogacar moeite met de renners van de Nederlandse ploeg. "Ze vielen aan net voor de top. Ik denk dat ze me eigenlijk wilden lossen in de afdaling, want in de eerste kilometers reden ze daar een beetje gevaarlijk", aldus de 26-jarige. "Daar hou ik niet van. Maar dit is het moderne wielrennen, denk ik."

Controle

Pogacar viel later op de slotklim aan en loste concurrent Vingegaard. "We hadden gehoopt om vandaag controle te hebben op de beklimmingen, maar Visma probeerde heel veel aan te vallen. Dus ging ik zelf maar aan." Hij behaalde zijn 98ste profzege ooit en begint zondag met een voorsprong van 1.01 op Vingegaard aan de slotetappe.

Dit is Tadej Pogacar: wielerfenomeen, bevriend met Mathieu van der Poel en verloofd met collega-wielrenster Wielerfans kunnen met renners als Tadej Pogacar hun geluk niet op. Vrijwel overal waar het wonderkind uit Slovenië aan de start verschijnt, wint hij niet alleen, maar speelt hij ook met de concurrentie. Dit is het verhaal van Pogacar, die de beste wielrenner ooit wil worden.

Vingegaard moest uiteindelijk 14 seconden toegeven op Pogacar. De Deen was ondanks zijn tweede plek niet ontevreden. "Ik denk dat ik een hele goede prestatie heb geleverd, alleen was Tadej opnieuw beter. Hij verdiende de zege."

Laatste etappe

Pogacar greep vrijdag al de macht in de Franse rittenkoers door de zesde etappe te winnen en de gele trui over te nemen van Remco Evenepoel. Zondag wordt de achtste en laatste etappe verreden van het Critérium du Dauphiné. Opnieuw een bergrit, maar wel minder zwaar. De Franse rittenkoers geldt als voorbereiding op de Tour de France.