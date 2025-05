Slagveld in Giro d'Italia na chaotische bergrit met veel uitvallers

Richard Carapaz heeft veel tijd gewonnen op roze trui-drager Isaac del Toro in de Giro d'Italia in de zestiende etappe. De Ecuadoraan van UCI WorldTeam EF Education–EasyPost werd vierde in de zware bergrit.

De rit werd gewonnen door Italiaan Christian Scaroni hij kwam hand in hand over de finish met landgenoot Lorenzo Fortunato, maar was net iets eerder over de streep. Ook de derde plek was voor een Italiaan: Giulio Pellizzari.

Drama in Giro: wielrenner na zware val uit ravijn getakeld en naar ziekenhuis vervoerd De Giro d'Italia draait op volle toeren, maar helaas zijn de weersomstandigheden op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Door flinke regenbuien is er een groot risico op een nare val, zo ondervond ook Alessio Martinelli.

Daarna kwam Carapaz over de streep. Roze trui-drager Isaac Del Toro verloor veel tijd. Carapaz reed weg van hem en Simon Yates op 6 kilometer voor de finish. Del Toro zakte vervolgens helemaal weg op de klim en kon ook Yates niet meer bijhouden.

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: slechte weersomstandigheden eisen slachtoffers Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Yates blijft vier seconden voor Carapaz in het klassement. Del Toro behoudt de roze trui, maar gaat van een voorsprong van 2.07 naar een van 31 seconden op Carapaz. De 21-jarige renner van UAE Team Emirates nog een voorsprong van 26 seconden over op Yates.

Nederlanders

Juan Ayuso en Thymen Arensman moesten allebei al vroeg lossen op de Santa Barbara en verloren minuten. Voor Nederlander Gijs Leemreize was het wel een goede dag. Hij pkte op de een na laatste klim een voorsprong van ruim 4 minuten op de groep roze trui.

Uitvallers

De zestiende etappe was een zware bergrit en de weersomstandigheden waren slecht. Veel renners moesten opgeven, waaronder topfavoriet Primoz Roglic nadat hij voor de vierde keer viel in de koers.

Roglic was de nummer tien van het klassement. Hij verloor zondag nog anderhalve minuut in het klassement en liet weten dat hij toen al veel last had van zijn schouder.

Dit zijn de uitvallers in de Giro d'Italia 2025: slechte weersomstandigheden eisen slachtoffers Rome is nog ver en niet iedere wielrenner in de Giro d'Italia zal de eindstreep halen. De eerste grote koers van het jaar wordt gereden van 9 mei tot en met 1 juni. Een zware koers die renners om verschillende redenen al hebben moeten staken.

Ook de Brit Joshua Tarling heeft de Giro na een val in de zestiende etappe moeten verlaten. De renner van Ineos Grenadiers maakte deel uit van een vroeg in de rit ontstane kopgroep, maar ging op het door regen glad geworden wegdek in een bocht onderuit.