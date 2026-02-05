Harrie Lavreysen is ook een normaal mens van vlees en bloed. De Nederlandse topbaanwielrenner won de afgelopen jaren alles wat los en vast zat, maar op de EK kwam hij tot geen enkele gouden medaille. Ook de keirin ging naar zijn aartsrivaal Matthew Richardson. Het zorgt voor een zelden vertoonde droogte.

In het Turkse Konya had Lavreysen te maken met dingen die hem in het recente verleden niet vaak zijn overkomen: verliezen. Onlangs nog op de WK in Chili zette hij een ongekende prestatie neer door vier gouden medailles te winnen: op de sprint, teamsprint, keirin en kilometer tijdrit.

Geen goud op EK

In Turkije bleef Lavreysen op de teamsprint en sprint zonder goud. Eerder dit toernooi raakte de vijfvoudig olympisch kampioen zijn titel kwijt op de sprint en eindigde hij met de teamsprinters buiten de medailles. Op de sprint eindigde de Brabander als tweede achter Richardson. De teamsprinters werden, zonder Jeffrey Hoogland, in de eerste ronde uitgeschakeld door Tsjechië.

Lavreysen had op het onderdeel keirin nog kans om iets recht te zetten. De titelverdediger koos voor een bijzondere tactiek door al in de eerste van drie rondes voluit te gaan, maar zag Richardson vlak voor de finish langszij komen. Lavreysen verlaat daarmee voor het eerst sinds 2017 een EK zonder titel.

Matt Richardson, what was that!? 🤯



Matt Richardson clawed his way back from an improbable position to beat Harrie Lavreysen right on the line, claiming European gold for Great Britain Cycling in the men’s Keirin final 😮‍💨 pic.twitter.com/OanJUPjPW0 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 5, 2026

Op de keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst.

Piekmoment licht pas op nieuw WK

Lavreysen waarschuwde vorige maand al dat hij niet op volle sterkte aan de start zou verschijnen. Het toernooi volgde kort op de WK van oktober in Chili, waar hij vier keer goud veroverde. Ook is dit jaar alles ingericht op de wereldkampioenschappen van oktober in Shanghai, waarmee de kwalificatiecyclus voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles begint.