Alles wat Harrie Lavreysen aanraakt, verandert de laatste jaren in goud. Maar op de EK baanwielrennen in Turkije ging het zondag zeldzaam vroeg mis voor de Nederlandse baanlegende en zijn teamgenoten. Al in de eerste ronde was het over met de pret.

De Nederlandse teamsprinters hebben enigszins verrassend geen medaille veroverd op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya. De ploeg onder aanvoering van meervoudig olympisch- en wereldkampioen Harrie Lavreysen werd uitgeschakeld in de eerste ronde door Tsjechië. De teamsprinters wonnen vorig jaar op de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder nog zilver. De vier jaar daarvoor won het team steeds goud.

Niet de sterkste opstelling

Lavreysen vormde in Konya een trio met Roy van den Berg en Loris Leneman, niet de sterkste opstelling. In de kwalificaties noteerde het team de zevende tijd (43,512). In het duel met Tsjechië klokten de Nederlanders 43,013, maar waren de Tsjechen met 42,271 beduidend sneller.Jeffrey Hoogland sloeg de EK weer over, waardoor het dreamteam van de Spelen in Parijs sowieso niet samen zou rijden.

Beetje bang voor concurrent

Lavreysen sprak voor de EK in Turkije al zijn zorgen uit over zijn vorm, zo vroeg in 2026. "Ik vind dat het heel snel komt op het jaar 2025. Ik had vorig jaar voor de EK hetzelfde gevoel, maar toen ging het uiteindelijk toch heel goed. Dus ik hoop dat het meevalt", zei Lavreysen, die op de individuele nummers nog altijd topfavoriet is. Al krijgt hij voor het eerst te maken met zijn grote concurrent Matthew Richardson, die na de Spelen in Parijs zijn Australische paspoort omruilde voor de Britse en dus voor het eerst mee mag doen aan de EK.

Startdrama bij de vrouwen

De vrouwen moesten op de teamsprint genoegen nemen met brons. Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Kimberley Kalee rekenden af met Frankrijk in de 'kleine finale'. Nederland was als regerend wereldkampioen favoriet voor het goud en het team reed onder aanvoering van individueel wereldkampioene sprint Van der Wouw ook de beste tijd in de kwalificatie, maar in de eerste ronde tegen Oekraïne ging het mis. Startrijdster Kalee kwam niet goed weg en ging bijna onderuit. Het tijdverlies wist het trio niet meer goed te maken.

Yanne Dorenbos haalde net geen medaille op de eliminatie. Hij eindigde als vierde op dit onderdeel. Sofie van Rooijen werd achtste op de scratch.