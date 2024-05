'Superman López' voor vier jaar geschorst vanwege dopinggebruik, wielerunie bedankt Guardia Civil voor samenwerking

Miguel Ángel López zal de komende drie jaar nog geen wielerwedstrijden rijden. De Colombiaan heeft een lange schorsing aan de broek gekregen nadat het tribunaal van de internationale wielerunie UCI hem schuldig bevond aan het gebruik en bezit van doping.

López werd positief getest op menotropine. Het geneesmiddel wordt onttrokken uit urine van vrouwen in de menopauze en kan de kans op zwangerschap vergroten. Het kan echter ook de toename van spiermassa en afvoer van vloeistoffen kan bevorderen, waardoor het op de dopinglijst staat.

López zou de doping hebben gebruikt tijdens de Giro d'Italia 2022. Hij stapte toen al in de vierde etappe af. Volgens hem en zijn toenmalige team Astana was dat vanwege een heupblessure, maar er staken al verhalen de kop op dat López de strijd moest staken vanwege een ontsteking. Inderdaad, die zou opgelopen zijn bij het toedienen van de menotropine. Zijn contract bij de wielerploeg werd later ontbonden, ontkenningen van de Colombiaan ten spijt.

Guardia Civil

De UCI meldt dat de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil en Spaanse antidopingorganisatie CELAD betrokken zijn bij de zogenoemde operatie 'llex'. Die operatie gaat over dokter Marcos Mayner, die wordt verdacht van meerdere dopingzaken en ook López van het verboden middel zou hebben voorzien. De wielerunie zegt dat het dankbaar is voor de samenwerking met de Guardia Civil en CELAD.

López was jarenlang een van de betere klimmers in de sport. Met name in 2018 kende hij een goed jaar, met een derde plaats op de eindklassering van zowel de Giro als de Vuelta. Hij pakte in totaal drie ritzeges in de Vuelta. Ook één etappe van de Tour de France viel ten prooi van 'Superman López', zoals de renner genoemd wordt omdat hij eens twee overvallers verjoeg door ze te slaan met zijn fiets.

Beroep

De schorsing van López duurt vier jaar. Omdat hij al vanaf juli 2023 was uitgesloten vanwege de verdenking, mag hij zich eind juli 2027 weer melden op de fiets. Hij heeft nog wel een maand de mogelijkheid om in beroep te gaan bij sporttribunaal CAS.