Superster Mathieu van der Poel verdedigt luxeleven: 'Als je me dat afneemt...'

Mathieu van der Poel is een superster in het wielerpeloton zoals dat maar weinig getoond wordt. De alleskunner van Alpecin-Deceuninck wint veel, pakt dus veel prijzengeld, wordt daardoor meer dan wie dan ook gesponsord en laat zijn verdiensten graag zien aan de wereld. De Nederlander verdedigt zijn luxeleven.

Van der Poel staat zaterdag aan de start van Milaan - San Remo en is één van de topfavorieten voor de eindzege, eventueel zijn tweede in zijn carrière. Kijk niet raar op als er in de Italiaanse modestad bijvoorbeeld een oranje Lamborghini gespot wordt, één van de vele luxeproducten die Van der Poel zichzelf cadeau deed en waar hij trots op is. Hij is een autoliefhebber en ook nog eens ambassadeur van Lamborghini, de peperdure superauto uit Italië.

'Ik hoef me er niet voor te schamen'

"Ik trek me minder en minder aan van alles wat anderen zeggen of vinden. Ik doe waar ik zin in heb. Daar heb ik hard voor gewerkt, dus daar hoef ik me ook niet voor te schamen", zegt Van der Poel in gesprek met het Algemeen Dagblad voor de start van de Italiaanse klassieker. Hij werd acht keer wereldkampioen (zeven keer in het veldrijden en één keer op de weg), won tal van klassiekers en droeg de befaamde gele trui in de Tour de France. Zijn status in het wielrennen is ongekend. Maar naast de fiets dus ook.

'Als je me dat afneemt...'

In zijn vakantie zoekt hij ook de luxe op. Zo liet hij zich in Livigno afzetten met een helikopter om off-piste te kunnen skiën deze winter. Het is een tekenend voorbeeld van de mogelijkheden die hij heeft dankzij zijn prestaties op de fiets. "Voor mij is het heel belangrijk om na een doel even stoom af te blazen. Als je me dat afneemt, komt dat zeker niet ten goede van mijn prestaties en ik denk dat de ploeg dat ook wel begrijpt.”

'Simpele dingen'

Zelf maalt hij niet om zijn verworven status en wat andere mensen ervan vinden hoe hij zich door het leven beweegt en presenteert. "Ik denk dat niemand er echt mee bezig is een ster te zijn, toch? Ik in ieder geval niet. Maar ik word het meest blij van de simpele dingen. Zoals met vrienden gaan golfen of met vrienden iets gaan eten. Dat vind ik het leukst."